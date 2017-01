Voici le lien pour toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer pour soutenir les familles de nos deux compatriotes tués dans une attaque terroriste à Québec, Canada dimanche 29 janvier 2017 : http://www.dons-agaquebec.org.

Le premier, Mamadou Tanou Barry (sur la photo ci-dessus), était informaticien, comptable de profession et travaillait pour une entreprise privée. Il était âgé de 42 ans, marié avec deux enfants à bas âges : un garçon de 3 ans et une fille d'un an et demi.

Le second s'appelait Ibrahima Barry (sur la photo de la une) et était âgé de 39 ans. Il était également marié et père de 4 enfants : deux filles de 13 et 7 ans et deux garçons de 3 ans et 2 ans. Il travail pour le gouvernement du Québec.

Prions pour le repos de leurs âmes !