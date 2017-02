En marge du Conseil des ministres du 23 février 2017, le Ministre de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo, a fait une communication, ce jeudi, relative au projet de restructuration de l’Hôpital National Donka en chantier.

Première annonce, l’hôpital Donka sera rendu au plus tard en Novembre prochain avec une capacité d’accueil de 634 lits répartis entre 28 services, plus un plateau technique moderne comprenant des services de laboratoire, d’imagerie médicale, d’anatomie pathologique, une centrale de production d’oxygène et quinze salles opératoires, dit-il.

Deuxième annonce, pour éviter des improvisations de dernière minute, le ministre a suggéré trois mesures anticipatives avant l’inauguration du bijou : la réorganisation administrative et financière, la réorganisation de la fonction médicale et le changement de mode de financement.

Au nombre des innovations, le ministre Diallo suggère la mise en place d’un conseil d’administration avant la mise en exploitation de l’hôpital, la priorité au personnel hospitalo-universitaire, le changement du mode de tarification et l’augmentation du niveau des subventions.

Par ailleurs, le Ministre de la santé a soutenu que les mesures envisagées, une fois appliquées, donneront une nouvelle vision de l’hôpital public et une gestion rationnelle qui se veut plus performante, dit-il.

« La traduction de cette vision de changement bouleversera les habitudes, touchera à des intérêts et provoquera sans doute de la réticence », dit-il, tout en souhaitant l’appui des pouvoirs publics et du Gouvernement.