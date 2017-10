L’expo « absolue » de QNET s’installe à Conakry

Conakry, le 9 Octobre 2017 : Soyez prêts ! QNET organise “Vie Absolue”, une exposition de deux jours qui s’installe aujourd’hui à Conakry au Palais du Peuple.

Cette expo vise à offrir aux actuels et futurs Représentants Indépendants de QNET une expérience extraordinaire : tester les produits phares de QNET, et découvrir les possibilités infinies du marketing de réseau.

Les Représentants Indépendants auront aussi l’occasion d’assister à des sessions de formation sur les produits QNET qui touchent au bien-être. En effet, la société de vente directe encourage les gens à prendre en main leur bien-être et à développer un mode de vie plus équilibré.

Parmi les nombreux produits qui seront présentés, nous retenons le produit star de QNET : le système domestique de filtration d’eau, HomePure Nova. En effet, boire de l’eau saine et filtrée est un vrai problème dans notre pays. C’est pourquoi QNET s’engage à continuer ses efforts pour fournir une eau propre, saine et agréable au goût. Certifié par NSF International, HomePure Nova apporte en effet une eau de qualité supérieure. Son filtre intègre la technologie 35+ UltraTech qui réduit 99,9999 % des bactéries, et 99,99 % des virus, résultats attestés lors des différents tests techniques.

À propos de QNET :

QNET est une entreprise de vente directe leader sur le marché asiatique qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie. Ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays à travers sa plateforme de commerce électronique propriétaire. L’entreprise dispose également d’environ 25 bureaux et agences dans le monde entier et de plus de 50 revendeurs, en sus des établissements ou franchisés locaux présents dans un certain nombre de pays.

Etablie à Hong-Kong en 1998, QNET est membre de l’Association de Vente Directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines et d’Indonésie. QNET fait également partie, entre autres, de l’Association des Produits Alimentaires de Santé et de l’Association de l’Industrie des Compléments de Santé de Singapour.

QNET est un sponsor sportif de premier plan dans le monde entier, dans les domaines du football, du badminton et d’autres sports. QNET exprime ainsi sa conviction que la volonté, la passion et le travail d’équipe sont des qualités qu’elle partage avec le monde du sport. QNET a récemment conclu un nouvel accord de partenariat de trois ans avec le club de football de Manchester City, en qualité de partenaire officiel de vente directe.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web QNET sur www.qnet.fr

