Quelques heures après l’annonce de l’annulation de l’exclusion de Bah Oury des rangs de l’UFDG par la justice, le chargé de communication du principal parti d’opposition, Alpha Boubacar Bah, a donné, ce vendredi, sa réaction à chaud. Entretien.

La mascarade tant attendue a eu lieu. Cette décision n’était point une surprise pour nous. Au contraire, elle confirme les soupçons et les informations dont nous disposions. Une belle preuve que la justice est inféodée. L’exécutif l’a voulu et la justice, son bras armé, l’a exécuté. Dans cette affaire, c’est clair à nos yeux, il y a eu immixtion de l’exécutif. Mais je le dis ici de la manière la plus claire et nette : ce verdict ne nous concerne nullement. C’est un non-évènement. De toutes les façons, nos avocats vont interjeter appel. Et après la vie va continuer. De passage, nos militants doivent comprendre, que c’est de bonne guerre. Le pouvoir, en mal en point, veut raviver les tensions dans nos rangs pour vouloir affaiblir Elhadj Cellou Dalein. Mais il se trompe d’époque, de cible et de parti politique. C’est mal connaître la détermination de notre président et l’engagement de nos militants. Le pouvoir fait fausse route parce qu’il n’y aura jamais de tension au sein de l’UFDG. Au contraire, notre leader sera plus renforcé. La justice, en rendant un tel verdict, alors qu’elle avait donné raison dans les mêmes cas pour les mêmes motifs dans le cas de Mamadou Barry, fait preuve de bizarrerie. Puisque ce sont les mêmes faits. Mieux, le cas de Bah Oury est plus grave que celui de Mamadou Barry. Ce dernier n’a pas fait acte de violence avant d’aller à la justice. Mais Bah Oury, lui, a fait usage de violence, il y a eu même mort d’homme. A date, la justice, incapable de nous dire qui a tué Mohamed Diallo, se précipite dans de petits dossiers. Preuve qu’elle ne travaille pas librement, sinon, il y a des cas plus urgents comme la mort de huit personnes lors de la répression de la dernière grève syndicale. Un haut cadre de la police, en l’occurrence, le colonel Baffoé, a été cité. L’UFDG est une association libre et volontaire, régie par des statuts et règlements. Tous les 350 membres du bureau, le conseil militant, les militants et sympathisants, toutes les structures de l’intérieur et de l’extérieur ont décidé d’exclure Bah Oury, cette exclusion est irréversible. La page de Bah Oury est tournée. Si M. Alpha Condé veut recruter Bah Oury, il peut le prendre au RPG mais il n’a plus de place à l’UFDG.