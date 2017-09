L’ex-ministre, André Loua, sa mission au ministère de la Pêche et les ragots

«J’ai exécuté ma lettre de mission à 100% et je dis que le président a tout à fait raison de m’appeler à d’autres fonctions où je peux être encore utile à lui pour mettre en œuvre sa politique pour la Guinée »

En fin août dernier, le président Alpha Condé a procédé à un mini-remaniement du gouvernement. Au moins, cinq ministres ont été débarqués du navire piloté par Mamady Youla sans que le décret ne fasse mention de ce qu’on pourrait leur reprocher. Mais pour certains, ces ministres ont été révoqués après une évaluation de la feuille de route confiée à chacun d’eux. Autrement dit, qu’ils ont été virés pour insuffisance de résultat.

En séjour en région forestière et répondant aux questions de Guinéenews, l’ancien ministre des Pêches s’est inscrit en faux contre ce qu’il qualifie de simples allégations. Selon André Loua, la lettre de mission qui lui a été confiée a été totalement exécutée.

«Ma lettre de mission était très claire. Lorsque le président m’a fait l’honneur d’être nommé à ce poste sur proposition du Premier ministre, dans ma lettre de mission, on m’avait assigné huit (8) objectifs qui se résument fondamentalement à quatre points », dit-il.

Et d’assener : « le premier point était de retirer la Guinée sur la liste noire de l’Union Européenne, ce qui a été fait. Le second point, c’était de faire tout pour que la Guinée puisse relancer la commission sous-régionale des pêches qui était en panne institutionnelle depuis quatre ans et dont la Guinée assumait la présidence. Cela aussi a été fait grâce à l’accompagnement du président de la République. On m’avait aussi demandé de faire le suivi et la traçabilité des ressources financières qui venaient du ministère de la Pêche. Alors, comme je l’ai indiqué dans mon discours de passation de service, de 18 milliards en montant annuel depuis 2003, nous avons dans l’espace de la première année atteint 34 milliards. Et en 2017, nous étions déjà au 30 juin à 54 milliards. Donc, c’est de la traçabilité, de la bonne gouvernance qui a inspiré la confiance de nos partenaires. Nous avons donc remis la Guinée sur la carte mondiale et le secteur de la pêche a pris une nouvelle gouvernance. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c’est le changement institutionnel que le président a demandé d’apporter au niveau de ce secteur. Je dis donc que j’ai exécuté ma lettre de mission à 100%. »

Poursuivant, André Loua soutient qu’il n’a pas été limogé pour son incompétence ou pour fautes lourdes. Au contraire, dit-il, c’est à cause du résultat accompli que le président Condé lui a appelé à d’autres fonctions.

« J’ai accompli ma mission et je dis que le président a tout à fait raison de m’appeler à d’autres fonctions où je peux être encore utile à lui pour mettre en œuvre sa politique pour la Guinée », conclut-il.