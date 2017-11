Levée de fonds à Paris: la Guinée récolte plus de 21 milliards usd d’engagements pour financer le PNDES

La réunion du groupe consultatif de la Guinée qui s’est tenue du 16 au 17 novembre au parc floral des bois de Vincennes, Paris 12ème, a connu un franc succès en termes de mobilisation de fonds qui dépasse largement les objectifs initiaux, a constaté sur place votre quotidien en ligne Guinéenews.

Forte d’un cadre macroéconomique stable, illustré par des indicateurs de croissance économique enviable (6,6 %), ajouté à cela un climat des affaires propice à l’investissement, la Guinée a présenté à la communauté des investisseurs privés internationaux ainsi qu’aux pays partenaires traditionnels, son plan stratégique de développement économique et social (PNDES) élargi sur quatre (4) ans.

Cette réunion d’échanges de grand niveau du groupe consultatif pour la Guinée, était l’occasion d’exposer les nombreux défis d’amorçage de l’économie guinéenne, entre autres, la réduction de la pauvreté, la promotion d’une industrie manufacturière, la bonne gouvernance, le renforcement des capacités, la diversification des activités économiques génératrices de revenus notamment l’agro-industrie.

En tête d’une forte délégation gouvernementale composée d’une dizaine de ministres et de nombreux hauts cadres de l’administration publique et privée, le Pr Alpha Condé, président de la République, s’est substitué pour le besoin de la cause, en un redoutable commercial pour vanter les opportunités d’investissement qu’offre son pays, la Guinée.

Séduits par les innombrables opportunités d’investissement présentées par la délégation Guinéenne et les sacrifices consentis par le peuple de Guinée qui a été touché par l’épidémie à virus Ebola mais dans une totale résilience a réussi à redresser le cap de la croissance, les partenaires multilatéraux et bilatéraux de la Guinée ont pris des engagements fermes de financer, le plan stratégique de développement économique et social (PNDES) 2016-2020.

Groupe consultatif pour la Guinée, un taux de 153 % par rapport à l’objectif

Si l’objectif de départ était de lever des fonds chiffrés à 13,7 milliards de dollars, nécessaires à la mise en Œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), la Guinée peut sans embases se targuer d’avoir réussi à dépasser largement ses objectifs, en mobilisant plus de 21 milliards, soit un taux qui représente 153 % des objectifs fixés.

Le groupe consultatif qui était structuré en des ateliers sectoriels, a enregistré une trentaine d’intervenants et plus de trois cent participants.

Les ministres guinéens ont à tour de session et selon les thématiques débattus, ont tenu à convaincre les partenaires de la Guinée. De Mama Kanny Diallo, la ministre du Plan et de la Coopération et porteuse du projet d’exécution du PNDES à Naby Kiridi Bangoura, ministre Secrétaire général à la Présidence, grand défenseur des acquis de la bonne gouvernance en passant M. Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie qui présentait l’attractivité d’un secteur minier qui se veut vecteur d’un développement qui tiendra compte du capital humain.

Malgré ces annonces-phare, des nombreux observateurs se posent tout de même des questions sur la capacité d’absorption de ces fonds faramineux dont le décaissement est conditionné à la pertinence des projets à financer.

Il convient de rappeler la présence de Bruno Le maire, ministre français de l’Economie qui dans son speech a magnifié le travail abattu par président Alpha Condé et bien entendu son gouvernement. Il a par ailleurs réitéré l’engagement du gouvernement et du peuple français à accompagner la Guinée, dans son projet de relance économique.

Erickorka Bah depuis Paris pour Guinéenews