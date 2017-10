Les technologies de construction de pont chinoises, parmi les plus avancées du monde

Par Ni Tao du Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Récemment, une vidéo montrant la connexion réussie d’une section d’un grand pont en Chine par rotation en l’air a fait sensation en ligne. C’est à 5h00 le 17 septembre que les deux sections en porte-à-faux du pont ferroviaire à grande vitesse « JingZhang » (Beijing à Zhangjiakou) ont commencé à pivoter. 90 minutes plus tard, après avoir pivoté de 31 degrés dans l’air, les deux sections se sont rencontrées avec précision et sans heurts, établissant la connexion de la ligne de chemin de fer « DaQin » (Datong à Qinhuangdao).

Dans sa pleine longueur, le pont de Tumu mesure 3 503,48 mètres, et est situé dans le comté de Huailai, de la province du Hebei, en Chine, entre le canton de Tumu et le réservoir de Guanting. Le pont permet de connecter trois artères ferroviaires majeures, les lignes Datong-Qinhuangdao, Beijing-Baotou, et Beijing-Tibet. Parmi elles, la liaison électrifiée à deux lignes de Datong à Qinhuangdao est l’une des plus fréquentées.

Afin de minimiser l’impact de la construction sur la ligne Datong-Qinhuangdao, l’entrepreneur a décidé de construire en parallèle une première ligne de chemin de fer. Puis, après l’achèvement de la construction de l’ancienne section du bloc, le haut de la pile de la construction s’est vu intégrer un système rotatif, qui a permis à la structure du pont de prendre position selon la conception originale de l’ouvrage. La construction d’un haut de pile pivotant a non seulement constitué une garantie de sécurité pour le passage du chemin de fer, mais a également considérablement réduit les difficultés et le coût du projet.

Comme nous le savons tous, la Chine est un leader mondial en matière de technologies d’infrastructures. Il existe un site Internet qui recense les ponts les plus hauts du monde (http://www.highestbridges.com). Vous serez surpris de constater que sur les 10 plus hauts ponts du monde, 8 sont en Chine ; et parmi les 100 premiers, 81 sont chinois. Le côté plus haut n’est seulement qu’un aspect des « plus » chinois, car en fait les côtés « plus » des ponts chinois sont beaucoup plus nombreux que la seule hauteur.

Les données montrent ainsi que, dans le Top 10 actuel des plus longs ponts du monde, la Chine en compte 6, à savoir le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, le pont de la baie de Hangzhou, le pont de la mer de Chine orientale, le pont de la baie de Qingdao, le pont de Zhoushan reliant le continent aux îles et le pont Jiashao. Et dans le Top 10 des ponts à haubans au monde, la Chine en compte 7, et pour le Top 10 des ponts suspendus du monde, la Chine en possède 6…

Bon nombre des ponts détenteurs de records du monde sont construits par des entreprises chinoises. Par exemple, le 3 septembre 2013, le pont San Francisco-Auckland Bay, aux États-Unis, a été officiellement inauguré ; c’est, parmi les ponts suspendus en acier antisismiques à auto-ancrage similaires, celui qui a présenté les plus grandes difficultés techniques et possède la plus grande travée pour un pont en acier sismique à suspension unique. La mise en service du deuxième pont de Penang, en Malaisie, a marqué l’ouverture officielle du plus long pont transversal d’Asie du Sud-Est Le 18 décembre 2014, le pont Mihajlo Pupin à Belgrade, la capitale de la Serbie, a été inauguré. Ce premier projet de pont construit par une société chinoise en Europe est depuis devenu un symbole traversant le Danube. Le 19 avril 2016, le plus grand pont à haubans d’Afrique de l’Est -le pont de Kigamboni- le plus grand d’Afrique subsaharienne, a été mis en service. Le 7 juillet 2016 enfin, le plus grand pont à haubans d’Afrique -le pont Mohammed VI au Maroc- a été officiellement ouvert à la circulation, et a été immédiatement appelé par la population locale le « Pont des Rêves ».