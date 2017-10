Les réseaux sociaux: ces nouveaux moyens de prostitution à Conakry

La prostitution a pris des proportions inquiétantes dans les bars, les motels et les maquis de la banlieue de la capitale Conakry. Elle est devenue le sport favori pour une nouvelle génération de filles qui ne reculent devant rien.

A Lambanyi, l’un des quartiers populaires, dans la commune de Ratoma, le constat est alarmant. Dans les rues, devant les maquis, les jeunes filles habillées de façon extravagante attirent l’attention d’éventuels ‘’clients’’ qui veulent se satisfaire de passage.

Le mode opératoire le plus utilisé est le Net, à travers les réseaux sociaux. Ces filles ont souvent sur leur profil facebook des allures et l’air très chic.

« Ce n’est pas compliqué. Moi, quand j’ai envie d’avoir une nuit torride, je fais des recherches sur Facebook. Ces genres de filles se reconnaissent facilement à travers leurs photos. Je les approche par une demande d’ami et une première conversation », confie G.Soumah qui dit avoir une certaine expérience en la matière. Et d’ajouter : « une fille qui ne fait rien comme activité dans la vie mais qui, tout le temps, a les derniers smartphones ou des sacs, des vêtements de valeur, il y a de fortes chances qu’elle soit dans le mouvement. »

La plupart de ces jeunes filles qui s’adonnent à cette pratique ne sont pas sur le trottoir comme les prostituées classiques. Elles n’ont pas non plus la prostitution comme activité principale mais la pratiquent quand l’occasion se présente, via un réseau d’amis.

D’autres par contre font de plus de plus preuve de professionnalisme et visent bien haut. C’est le cas de cette étudiante rencontrée dans un maquis qui entretient un réseau de filles.

«Nous travaillons avec les VIP. Ces personnes sont généralement friandes de sexe rapide et nous leur proposons un prix d’or en satisfaisant leurs fantasmes. Pour les rencontrer, nous nous rendons dans un lieu qu’ils fréquentent», a-t-elle déclaré. Pour ce qui est du danger qu’elles courent, elles affirment en être conscientes. « Aucune activité génératrice de revenus n’est dénuée de péripéties. Les dangers, nous y sommes confrontées chaque jour », reconnaît-elle.

Il faut par ailleurs souligner que ce phénomène social bien qu’interdit par des lois guinéennes, est en train de gagner du terrain dans beaucoup d’autres localités de la Guinée. D’après certains observateurs, ce regain du fléau traduit non seulement la démission des parents dans l’éducation des enfants notamment des jeunes filles mais aussi constitue l’une des conséquences directes de la paupérisation extrême des ménages.