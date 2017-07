Les noces de Ben Bangoura et Fatmata Koroma: un mariage pour la postérité

Lorsque le célèbre journaliste international Ben Bangoura, fondateur d’ABB Productions et d’AlloConakry.com se marie, il fait les choses en grand. Près de 200 invités de marque, dont l’ambassadeur de la République démocratique du Congo, François Balumuene, Jan Du Plain (President/CEO Du Plain Global Enterprises, Inc.) et le populaire animateur d’Afropop, George Collinet, se sont retrouvés aux côtés de Sheri Sesay Tufour, la dame d’honneur, Salif Justice et Mohamed Sako, les témoins, dans le cadre enchanteur de la maison d’hôtes au charme victorien, construite à Hollywood, dans le Maryland, par la mère de la mariée, Susan et son mari d’un second mariage, Jim Dexter. Personnalités, parents et amis étaient venus assister à la cérémonie de mariage du guinéen Ben Bangoura et de l’américaine d’origine sierra-léonaise, Fatmata Koroma. La famille de Ben a été représentée par sa tante M’Mah Bangoura.

Mais comment s’étaient-ils connus?

Dans un article consacré au mariage, un ami de longue date de Ben, le producteur-exécutif de l’émission Afropop Worldwide, Banning Eyre, fait le récit de leur rencontre et décrit l’atmosphère chaleureuse et joyeuse qui a prévalu en dépit de deux averses qu’un spectaculaire arc-en-ciel a vite fait oublier.

Banning Eyre a connu Ben en Guinée en 1993, lors d’un voyage de travail pour Afropop Worldwide. Ben n’a cessé de lui répéter que son objectif dans la vie était de venir aux Etats-Unis et de devenir journaliste. L’année suivante, Ben arrive à Boston où il va séjourner chez Bannin. Il apprend l’anglais, établit des contacts, se familiarise avec l’American Way of Life. Lorsque Bannin part vivre au Mali, Ben vient à Washington, se plongeant dans les milieux de la politique et du journalisme, pour parvenir ultimement à fonder sa propre société, le site Allo Conakry.

C’est lors du pique-nique annuel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, à la chancellerie libérienne, que Ben a fait la conaissance de celle qui allait devenir son épouse. Fatmata Koroma prenait des photos et Ben, pensant qu’elle était journaliste, a engagé la conversation. En fait, Fatmata n’était pas photographe de presse, mais une professionelle de la santé, directrice exécutive de Therapeutic Intervention Inc., et du Miss Culture USA. Le journaliste a invité la thérapeute, et le reste appartient à l’histoire.

Banning Eyre raconte, avec humour, dans son article la cérémonie religieuse, conduite par un pasteur. La famille Koroma est profondément chrétienne, et Ben est un musulman dévôt. Lors de l’échange des voeux, le révérend Mani a demandé au marié de dire que “leur mariage était exclusivement un mariage chrétien”. Là Ben a tiqué. Mais avec une grande présence d’esprit, il a répondu: “ un mariage qui soit globalemeny accepté par Dieu”. Une réponse qui a satisfait le pasteur. “ Une réponse”, écrit Banning Eyre “ qui a permis a Ben de montrer qu’il était un homme de principe, adoptant la foi de sa nouvelle famille, sans abandoner la sienne”.

La réception sous une grande tente qui a suivi a été grandiose, avec l’entrée spectaculaire de tous les membres de la famille, dont James Koroma, le père de Fatmata. La mère de la mariée, Susan Dexter, gracieuse hôtesse, débordait de joie et de fierté.

Lors des échanges de toasts, un invité a rappelé que pendant la guerre civile en Sierra Leone, la Guinée avait accueilli et protégé de nombreux réfugiés, ajoutant “ce n’est donc pas la première fois que les deux pays ont fait quelque chose d’important”.

Dans sa conclusion, Banning Eyre écrit: “ Non seulement ce mariage inhabituel était-il un signe réconfortant de la solidarité africaine, transcendant les langues, les nationalités et les religions: c’était aussi une affirmation du rêve américain qui a toujours été une histoire d’ambition et d’accomplissements d’immigrants venus de terres lointaines”. Lire vidéo:

Par Claude Porsella Washington Correspondent

Alloconakry.com