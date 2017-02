Depuis 2007, jamais les leaders syndicaux n’avaient eu autant de pression pour mettre fin à une grève qu’ils menaient, mais qui a fini par les mener. Selon nos informations, le gouvernement avait concédé depuis hier nuit à la quasi-totalité des points inscrits dans la plate-forme revendicative des deux fédérations syndicales de l’éducation. D’abord, le gouvernement a donné son accord pour embaucher tous les contractuels. Même ceux qui n’ont pas eu la moyenne au concours d’entrée à la fonction publique seront recrutés et toucheront des salaires, pendant qu’ils prendront des cours de formation à l’école des instituteurs et autres écoles similaires, précisent nos sources.

De même, le gouvernement, a donné son quitus pour une revalorisation substantielle de toutes les primes des enseignants. A commencer par la prime dite craie qui a connu une hausse de 125%, nous informe-t-on.

Ainsi, sans que la valeur monétaire du point d’indice ne soit retouchée, les enseignants guinéens connaitront le même montant de salaire grâce à la hausse des montants des primes et autres avantages financiers, selon une source proche du ministère du budget.

Les leaders syndicaux avaient cette nouvelle hier nuit, mais il fallait attendre pour la partager en assemblée générale ce lundi. Ils ont faitt néanmoins un communiqué laconique mais prudent tard la nuit dernière. Mais à cause, des émeutes dans plusieurs quartiers de rue dès 6 heures du matin, plusieurs enseignants grévistes n’ont pas pu rallier la Bourse du travail.

Vers 11 heures, environ une dizaine de syndicalistes se retire dans un bureau adjacent et rédige un communiqué au vitriol, maintenant le mot d’ordre de grève. Ils ont traité les leaders syndicaux de « corrompus ».

De leur côté, les leaders paraissaient inquiets : tous les points sont satisfaits depuis la nuit dernière, mais la ville est en ébullition. Et ils ne peuvent même pas donner tous les détails de l’accord obtenu à leurs mandats car ceux-ci sont tous restés à la maison.

Les responsables syndicaux se concertent au téléphone. Les diplomates étrangers mettent la pression, inquiets de la tournure des événements dans la ville.

Finalement, la décision est prise dans l’après-midi : il faut suspendre cette grève, car tous les points sont satisfaits par le gouvernement !

Les leaders syndicaux de la CNTG et de l’USTG, le patronat et le gouvernement se rencontrent au ministère de la fonction publique. Et Sy Savané, le Secrétaire Général du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) annonce la suspension de la grève des enseignants déclenchée il y’a trois semaines.