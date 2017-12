Le ministre malien de la sécurité, le général Salif Traoré, et celui de l’administration du territoire, Tieman Hubert Coulibaly, ont fait fi des déclarations diplomatiques du genre le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps pour porter des graves accusations contre la Guinée. Ils l’ont fait, non pas dans les médias locaux, mais à travers un média international, et pas n’importe lequel.

Selon nos confrères de RFI, les ministres Traoré et Coulibaly ont réagi, hier vendredi, par rapport aux affrontements meurtriers ayant fait en début de semaine au moins six morts et plusieurs blessés à Naouleni, une zone d’or située à la frontière Guinéo- malienne.

Pour le ministre malien de la Sécurité, dont les propos sont rapportés par RFI, ce sont des chasseurs guinéens qui ont fait irruption au Mali pour tuer, dans un premier temps, quatre gendarmes.

« Et donc ces cinq gendarmes ont été attaqués par des chasseurs qui sont venus d’en face, de la République de Guinée. Ils ont attaqué le poste. Aujourd’hui, le bilan est de quatre gendarmes qui ont perdu la vie, en défendant les populations de Naouleni », a indiqué le général Salif Traoré cité par RFI.

Toujours selon RFI, il y aurait eu également des victimes côté Guinéen.

Aux dernières nouvelles, le ministre malien de l’Administration territoriale, a décidé de se rendre en Haute-Guinée pour rencontrer son homologue guinéen, le général Boureima Condé.

Pour l’heure, le gouvernement guinéen na pas réagi malgré les tentatives.