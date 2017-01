Importé il y a des années en Guinée, il a fallu 2016 pour assister à l’importation en vague des tricycles dans notre pays. Depuis, ces motos à trois roues se retrouvent en grand nombre dans la vile de Labé où elles contribuent à soulager les usagers.

Conçues spécifiquement pour le transport des bagages, ces motos tricycles se prêtent illégalement de nos jours au transport mixte (bagages et personnes). Pire, certains d’entre elles roulent même de nuit avec tous les risques d’accident qui vont avec.

Un motard, Malal Balde raconte sa mésaventure avec un tricycle : « vers 20 heures, je roulais sur la route du rond-point Hoggo M'bouro, c’est dans cette direction que je me suis croisé avec une moto tricycle. En voyant ses phares, pour moi c’était une simple moto. Mais au fur et à mesure que j’avançais, j’ai vu que c’est un tricycle malheureusement c’était trop tard et la collision était inévitable » explique-t-il.

Le même constat a été effectué par le commandant Tidiane Sano, commissaire spécial de la sécurité routière de Labé : « certains tricycles roulent à des moments pas tardifs mais après le crépuscule alors qu’on ne peut pas se permettre de rouler sur les motos tricycles la nuit parce que ceux qui viennent en sens inverse considèrent en voyant la lumière de leur phare qu’il s’agit d’une moto ordinaire qui arrive. Or, les motos tricycles ont des gabarits. Donc, ça peut prendre la moitié de la largeur de la chaussée alors qu’ils n’ont pas de feu de signalisation. Donc, c’est très grave et ce sont des choses qu’il faut prévoir en informant les conducteurs de ces motos qu’à partir de 19 heures, de les garer ou de mettre des feux de signalisation pour signifier aux autres qui viennent en sens inverse ou qui procèdent au dépassement qu’il s’agit d’une moto tricycle qui arrive », propose-t-il.

Abordant la question du transport mixte, Tidiane Sano prévient : « ces motos tricycles sont conçues pour le transport des bagages et des marchandises. Ce n’est pas pour le transport en commun. Donc, j’attire l’attention des conducteurs des tricycles de prendre uniquement les bagages. Pour le transport des passagers, il faut préparer les taxis-motos. C’est un risque de prendre à la fois des bagages et des passagers à bord d’une même moto alors que ces motos balancent. On ne souhaite pas qu’elles balancent, sinon, elles commettront des dégâts », ajoute-t-il.

Le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé décide finalement d’interdire formellement la circulation des tricycles de 19 heures à 6 heures du matin. L’application d’une telle décision réduirait considérablement le nombre élevé d’accidents de la circulation causés par ces autos – motos qui roulent très souvent à vive allure, selon des observateurs.