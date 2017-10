L’entreprise QNET ouvre une exposition dédiée à ses produits et services offerts en Guinée

QNET est une entreprise internationale établie dans plus de 100 pays à travers le monde. Offrant une gamme variée de produits et de services, elle présente des opportunités à toute personne de devenir indépendante.

Inscrite depuis un certain temps dans un tour qui a commencé en Côte d’Ivoire, puis au Mali et ensuite au Sénégal, l’entreprise a entamé l’étape de la Guinée ce lundi 9 octobre 2017. C’est dans ce cadre que QNET a organisé une exposition au Palais du peuple avec pour objectif de présenter la structure et étaler ses services.

Selon son conseiller junior, QNET est une entreprise de vente directe en ligne qui existe depuis 19 ans. « L’entreprise propose des produits et dispose d’une ligne de marketing professionnelle dans laquelle elle étale son savoir-faire dans le domaine de marketing. Nous avons également une ligne de partenariat avec Manchester City. Et nous nous inscrivons dans une dynamique où nous encourageons la jeunesse et toute personne voulant véritablement sortir de ses habitudes de vie pour changer le cours de son histoire.»

Ceci dit, QNET offre une gamme variée de produits, de services et d’opportunités à toute personne de devenir indépendante. Et vu qu’aujourd’hui le concept de business a tendance à changer, où la plupart des affaires se traitent désormais sur l’Internet, l’entreprise est pionnière en termes d’E-commerce. Toute chose qui justifie sa forte représentativité dans plus de 100 pays avec une clientèle avoisinant 15 millions d’individus à travers le monde.

« Le choix porté sur l’Afrique, notamment sur la Guinée, est stratégique au regard des potentialités dont elle dispose. En ce sens que plus de la moitié de la population a moins de 35 ans. Aussi dans cette partie du globe, la demande d’emploi est croissante. Etant donné que les gouvernements et les Etats sont submergés en matière de demande d’emplois, nous offrons une alternative qui s’inscrit dans le marketing de réseau ou l’E-commerce et qui est aujourd’hui une très bonne forme dans le sens ».

A l’invitation de QNET, l’ancien Premier ministre, Me Lamine Sidimé a pris part à une conférence en Malaisie. Impressionné par le sérieux qui caractérise le travail de l’entreprise, il a indiqué que celle-ci a fait un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars US en 2015. Ce qui dénote de la qualité de ce qu’elle offre comme services.

Présidant la cérémonie, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Damantang Albert Camara, a évalué les enjeux liés à l’arrivée de QNET en ces termes :

«J’ai vu plusieurs produits que je n’ai pas pus tester, mais qui semblent être intéressants, en tout cas qui diversifient l’offre. Mais ce qui nous intéresse nous, en tant que ministère en charge de l’Emploi et de la Formation, c’est le modèle économique qui est derrière : le système de vente en réseau, le fait que les marketeurs soient formés. Ce qui les servira aussi bien pour cette activité que pour d’autres activités et qui permettra de compléter leur capacité commerciale. C’est d’abord cet aspect qui est le plus important pour nous. Et aussi savoir, après être passée par le Sénégal et la Côte d’Ivoire, cette entreprise qui n’est pas des moindres, s’intéresser à la Guinée cela veut dire que c’est le marché qui devient attractif », a déclaré le porte-parole du gouvernement.