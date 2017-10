Lélouma : le syndicat des transporteurs à un nouveau bureau

Comme ça se passe actuellement à travers tout le pays, chauffeurs, mécaniciens, tôliers s’étaient donné rendez-vous ce lundi 9 octobre à la maison des jeunes de Lélouma pour élire leur nouveau bureau du syndicat des transporteurs.

C’est à 11 heures que la délégation syndicale en charge de l’élection, conduite par Elhadj Mamadou Yaya Baldé du bureau national des Transports, Mécanique générale et membre de la CNTG, a fait son entrée dans la salle.

En présence des autorités préfectorales et communales, après le traditionnel souhait de bienvenue, le chef de mission est revenu sur les motifs de la rencontre: Élire le nouveau bureau du syndicat des transporteurs de Lélouma. Mais avant de procéder à l’élection, il a été demandé au bureau sortant de faire la présentation de son bilan de ces quatre dernières années. « Il me revient l’honneur de vous présenter au nom de notre structure syndicale de transport et mécanique générale ce rapport.

La structure syndicale, appuyée par les services de sécurité, a essayé de lutter contre l’immigration clandestine, la surcharge dans les véhicules et les voyageurs sans papiers. Elle a soutenu financièrement certains chauffeurs et membres du bureau en difficulté. Elle a travaillé sur certains points critiques sur la route Lélouma-Labé, Lélouma-Balaya et Lélouma-Parawol. Elle a également fait la construction du bureau syndical, son équipement et son électrification. Enfin, elle a fait un forage, un lieu de prière et assiste mensuellement la commune avec une somme de 300.000 GNF », explique Ahmadou Tidiane Diallo, secrétaire général par intérim du bureau syndical.

Deux candidats étaient en lice pour le poste de secrétariat général. A noter que le secrétaire général sortant ne s’est pas représenté parce que convalescent mais tous les membres de son bureau soutenaient le même candidat.

Au terme du vote par alignement et après décompte des voix, le candidat de l’équipe sortante sort largement vainqueur avec 132 voix contre 85. Et sur les 17 autres postes, 15 sont revenus au bureau sortant. Ils ont tous été presque reconduits à leur poste.

Le candidat malheureux a reconnu sa défaite et a souhaité bonne chance à l’équipe reconduite. Quant à Me Abdoulaye Kolla Diallo, nouveau secrétaire général du syndicat des transporteurs, il s’est réjoui de la transparence de ce vote et promet de tout mettre en œuvre pour le bien de sa corporation. « Nous allons travailler la main dans la main pour relever le défi. Je compte être un médiateur entre les chauffeurs et les services de sécurité. Je veux m’investir personnellement pour qu’on ait des toilettes publiques et surtout pour la construction d’un hangar. », conclut-il.