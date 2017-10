Lélouma : le préfet lance la Semaine africaine de la santé de la Mère et de l’Enfant

Le centre de santé de la commune urbaine a servi de cadre le jeudi 12 octobre 2017 au lancement officiel de la Semaine africaine de la santé de la Mère et de l’Enfant, en présence des autorités préfectorales, communales et des différents acteurs de la santé.

Le Directeur préfectoral de la Santé, dans son discours de circonstance, est revenu sur les défis qui les attendent au cours de cette semaine. « La priorité du gouvernement c’est d’améliorer l’état de santé des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes et de façon globale les femmes en âge de procréer. En ce qui concerne la préfecture de Lélouma, nous allons d’abord parler des femmes enceintes. De janvier à décembre, on doit suivre 8.920 femmes enceintes. Et il se trouve que parmi ces 8.920 femmes, certaines viennent correctement pour le suivi de la grossesse et accouchent dans les meilleures conditions. Par contre, il y a d’autres qui viennent une seule fois et disparaissent et d’autres qui ne viennent pas du tout. Cette semaine donc est mise à profit pour rattraper toutes celles qui ne font pas régulièrement leur suivi. Donc, pendant cette semaine, on va leur administrer des médicaments, les vacciner pour que la grossesse soit bien suivie. La deuxième cible ce sont les enfants de 0 à 5 ans. Ces enfants sont au nombre de 7.930. Le calendrier vaccinal de tous les enfants âgés de moins de 11 mois sera revu. Les enfants de 6 mois à 5 ans aussi bénéficieront d’autres intrants, à savoir la vitamine A, les déparasitants. Nous allons également dépister tous les enfants atteints de malnutrition pour pouvoir les suivre », explique Dr Ouo-Ouo.

Le préfet Mohamed Deen Camara, quant à lui, a invité les autorités à tous les niveaux, les pères et mères de famille à s’impliquer personnellement pour une parfaite réussite de cette semaine à Lélouma. Et selon lui, le gouvernement et les partenaires au développement sont en train de faire des efforts pour améliorer la santé chez la mère et chez l’enfant. Avant de déclarer lancée cette semaine africaine de la santé de la Mère et de l’Enfant.

A noter que deux stratégies sont adoptées ici à Lélouma : celle fixe (au niveau du centre de santé) et celle avancée (dans les villages).