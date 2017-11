Lélouma : Dame Nature généreuse avec les paysans

Les agriculteurs de la région de Lelouma sont aux anges. Et pour cause. Une forte pluie s’est abattue toute la journée d’hier sur la région après plusieurs mois de sécheresse. Cette pluie a ressuscité l’espoir au sein des populations rurales qui vivent essentiellement de ressources agricoles. C’était un ouf de soulagement pour les paysans de la zone.

Rencontrés, ils sont nombreux les agriculteurs qui se disent soulagés de cette forte pluie, ce « don » de Dieu qui va redonner vie à leurs plants dans les champs. C’est le cas de Mamadou Lamara Para Diallo, président de la Chambre d’Agriculture de Lélouma et grand agriculteur. « Je suis plus que content parce que personnellement je commençais à m’inquiéter pour mon champs rizicole ainsi que pour mes paires producteurs. Parce que voir son travail d’une saison entière décimé avec toutes les dépenses effectuées, n’est pas chose aisée. Mais avec cette pluie d’aujourd’hui, nous avons l’espoir que nous serons tirés d’affaire ».

Même son de cloche avec le président de Conseil de quartier de Petel dans la commune urbaine. « Je ne peux que remercier le Tout Puissant. Cette pluie est venue au bon moment pour nous sauver d’un désastre qui se pointait à l’horizon.» Quant à M. Mody Amadou Sadio Diallo, Maire de la C /R et agriculteur, dans la sous-préfecture de Korbé, il qualifie la pluie de sauveuse. «Je ne sais pas quoi dire. Tellement je suis content !. Nos champs sont sauvés. »

Si à Lélouma centre et ses environs on se réjouit, dans la sous-préfecture de Thiaguel Bori, la désolation est totale à en croire le commandant Baillo, agriculteur basé dans la zone. « Depuis le 7 octobre, il n’a pas plu dans cette localité et du cout, les champs de riz sont complètement secs » explique t-il au téléphone de la rédaction locale de Guineenews. Avant de continuer. «Il a plu vers Lelouma centre et environs, mais chez nous ici à Thianguel Bori, non. Les champs sont secs. Au moment où les épis ont commencé à sortir, c’est en ce moment que la pluie s’est arrêtée. Ce que j’ai constaté à Linsan, c’est vraiment désolant. Vous verrez un champ d’environs dix hectares voir même plus, complètement secs. C’est catastrophique».