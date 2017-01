Professeur des universités et agrégé de droit public, le français Albert Bourgi est l’un des observateurs étrangers ayant assisté à l’ouverture solennelle des travaux de la 28ème session de l’Union Africaine à Addis-Abeba, le lundi 30 janvier 2017. Une journée au cours de laquelle, le chef de l’Etat guinéen a été porté par ses pairs à la présidence tournante de l’Union Africaine pour l’exercice 2017. Rencontré par Guinéenews à son hôtel, Sheraton Addis, l’universitaire français estime que cette élection d’Alpha Condé n’est que l’aboutissement presqu’extraordinaire d’un engagement panafricaniste de longue date et qui n’a jamais varié. Lisez plutôt sa réaction :

«Oui, j’ai bien sûr un sentiment d’abord de joie, de fierté pour lui, le président Alpha Condé et pour la Guinée. Ce n’est pas rien d’être le président en exercice de l’Union Africaine. J’ai envie de dire qu’au fond, son élection aujourd’hui n’est que l’aboutissement d’un parcours panafricaniste. Personnellement j’ai connu Alpha Condé, il y a 40 ans, il ne parlait que de lui et de l’Afrique, pas simplement en tant qu’enseignant, j’ai été avec lui dans la même université, peut-être un peu plus jeune. Et puis, j’ai assisté également, aussi bien à la FEANF qu’à côté d’autres organisations comme l’UNEF, un tout petit au discours qui était un discours unitaire de l’Afrique bien évidemment qu’il tenait en permanence. C’est donc comme je le disais tantôt, un aboutissement presqu’extraordinaire d’un engagement qui est de longue date et qui n’a jamais varié. Alpha, quelles que soient les péripéties ou mêmes les turbulences que va rencontrer sans doute l’OUA et l’UA aujourd’hui, n’a jamais véritablement pas fléchi sur le fait que c’était l’institution qu’il fallait absolument protéger. C’était aussi l’institution qu’il fallait renforcer et c’est à travers elle que l’Afrique pouvait véritablement s’exprimer et surtout s’imposer sur la scène internationale. Il ne faut pas oublier, les Etats africains qu’est-ce qu’ils comptent ? Ce n’est pareillement pas grand-chose sur plan international. Mais par contre, Unis, parlant d’une seule voix au sein d’une organisation qui regroupe 54 Etats, ce n’est pas rien. C’est un des instruments principaux des relations internationales aujourd’hui. »

Propos recueillis par Camara Moro Amara depuis Addis-Abeba pour Guinéenews