Dans un décret, le président Alpha Condé, a fait un léger réajustement au sein de son gouvernement. Il a limogé trois ministres pour les faire remplacer par des nouveaux.

Au ministère du pré-universitaire, Dr Ibrahima Kourouma, cède sa place à Ibrahima Kalil Konaté, précédemment Directeur communal de l’éducation de Matoto. A la fonction publique, Sékou Kourouma est remplacé par Billy Nankouma Doumbouya, administrateur civil, précédemment conseiller principal du ministère. Au ministère de l’Environnement enfin, Mme Christine Sagno saute au profit de Mme Aïssatou Baldé, économiste, précédemment cheffe de Cabinet du ministère.

Selon des sources concordantes, deux raisons pourraient expliquer le départ de ces trois ministres.

Concernant le ministre du pré-universitaire et son homologue de la fonction publique, disons que Dr Ibrahima Kourouma et Sékou Kourouma auraient été emportés par la dernière grève syndicale. A l'origine, le cas de la grille salariale et du débrayage des contractuels de l'éducation.

L’un et l’autre sont soupçonnés d'avoir failli dans la gestion de la crise syndicale qui a paralysé tout le synstème éducatif guinéen avec un bilan estimé à huit morts à Conakry, suivie des congés forcés et du débrayage dans les écoles. Or, ce sont ces deux ministres qui ont géré cette crise.

L’un est accusé d’avoir mal géré le concours de recrutement à la fonction publique à l’amont, l’autre à l’aval.

Preuve par dix que la grève syndicale en est pour beaucoup, le syndicaliste Casimir Dawara est bombardé secrétaire général du ministère de la fonction publique. Une sorte de clin d’œil au syndicat.

Quant à la désormais ancienne ministre de l’environnement, Mme Christine Sagno, le président Alpha Condé l’aurait critiqué au précédent sommet de l’environnement à Marrakech (Maroc). Mais d'autres pensent qu'il s'agirait de la gestion des sociétés minières concernant les questions environnementales.

Preuve enfin qu’il s’agit d’un limogeage, le décret ne précise pas que les trois partants sont appelés à d’autres fonctions.

Mais le président Alpha Condé a ses raisons, c'est à sa discrétion.