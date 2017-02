L'annonce de la suspension du mot d'ordre de grève de l'intersyndicale de l'éducation n'a pas tardé à faire des réactions sur toute l'étendue du territoire national. A Labé, les représentants du FSPE/SLEG ne cachent pas leur indignation et demandent le départ imminent des généraux, Balato Keita et Souleymane Sy Savané.

A la sortie d'une réunion d'urgence qu'ils ont tenue après cette annonce faite par les responsables de l'intersyndicale au niveau national, les représentants locaux du syndicat dénoncent une vice de procédure et menacent.

"Effectivement, nous venons d'apprendre que nos deux généraux traitres se sont permis de signer le protocole d'accord sans que nous ayons récupéré les acquis. Ils se sont cachés de nous toute la journée et n'ont pas voulu faire le compte- rendu. Maintenant ce qui reste clair c'est que nous à la base nous ne reconnaissons pas ces signatures. Donc, le mot d'ordre de grève suit son cours normal" a laissé entendre Alassane Diallo un des responsables du FSPE.

Après cette décision qu'ils qualifient de trahison, les responsables locaux de l'intersyndicale de l'éducation à Labé réclament une destitution de leurs deux généraux et la poursuite de la grève.

"Nous nous disons que s'il a été annoncé que la grève est suspendue avec toutes les violations de procédure syndicale dans ce sens nous estimons avec toutes les bases locales de la Guinée que la grève continue jusqu'à nouvel ordre. Parce que si ce protocole d'accord a été signé au préalable, il devait être présenté en assemblée générale qui a la souveraineté de suspendre la grève. Et compte tenu de cette violation, nous ne pouvons pas reconnaître la signature d'un document dont on ne connait pas le contenu. On estime qu'ils nous ont trahi et à cet effet ils seront destitués de leurs postes et puis on va trouver leurs remplaçants et continuer le combat jusqu'à satisfaction de nos revendications" affirme Mouctar Bah de la cellule de communication de l'intersyndicale.

Une rencontre entre membres de l'intersyndicale est prévue ce mardi matin au groupe scolaire Hoggo-M'Bouro pour plus de concertations, affirment nos interlocuteurs.