Le Syli Junior est arrivé à Dakar, ce vendredi soir, en route pour l’Afrique du Sud où il doit faire un regroupement avant de rallier la Zambie où se déroulera en fin février la coupe d’Afrique de sa catégorie.

Mais avant de quitter Conakry, les poulains du coach Mandjou Diallo ont menacé de refuser de bouger, sans le paiement de leurs primes.

Selon les Juniors rencontrés dans la salle d’embarquement de l’aéroport de Conakry, tout a éclaté quand les autorités ont voulu payer les primes des six matches des éliminatoires peu avant leur départ.

« Curieusement, ils nous ont tendu, ce matin, 3 000 dollars par joueur, mais, ensemble, nous avons décidé de refuser de prendre ce montant. On a dit de ne pas monter dans le bus pour l’aéroport. C’est notre entraineur, qui nous a priés de venir à l’aéroport. Finalement, on est venu, mais personne n’a pris les primes », a confié un des joueurs.

Poursuivant, le même, qui a disputé les six matches, se justifie. « On a refusé puisque, pendant les qualifications, une délégation du ministère des sports, conduite par son secrétaire général, est venue nous dire dans les vestiaires, de mouller le maillot, et qu’en cas de qualification, comme les Séniors sont éliminés, ils reconduiront les 30 mille dollars par joueur. Aujourd’hui, ils nous ont proposé trois mille dollars par joueur ».

C’est dans ce contexte, que le Syli junior a quitté Conakry pour la Zambie. Dans les précédentes compétitions, il y avait moins de bruit autour du paiement des primes de nos différentes équipes nationales. Mais comme on le constate, ce sont les promesses dans l'euphorie, qui ont mis le feu aux poudres. Et ça promet des étincelles.

La 20è édition de la CAN U20 est prévue en Zambie du 26 février au 12 mars 2017. En match d'ouverture, la Guinée affrontera le pays hôte, la Zambie, le 26 février 2017 à 13h TU au Heroes Stadium. Ensuite, le 1er mars 2017, il sera aux prises avec l'Égypte à 13h TU au Heroes Stadium, avant de boucler par le Mali le 4 mars 2017 à 13h TU au Levy Mwanwasa Stadium.

Le groupe B renferme le Sénégal, le Soudan, le Cameroun et l’Afrique du Sud.

Les quatre équipes demi-finalistes seront qualifiées pour la Coupe du monde de la catégorie prévue en Corée du Sud.