En marge de sa mission pour le compte de la CAF au Gabon et en étroite concertation avec le président du Comité de normalisation du football guinéen, Mohamed Nabé et le président de la Commission des Compétitions, le secrétaire général de l’instance du football national, Ibrahima Blasco Barry, a négocié et obtenu des matches amicaux de préparation pour nos équipes nationales, les Cadets, les Juniors et les Séniors.

Sauf changement de dernière minute, voici l’agenda définitif arrêté avec les fédérations sœurs du Niger, de la Zambie et du Gabon pour ces matches.

CAN U-20 Zambie 2017

• 13 février 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud

Guinée- Soudan

CAN U-17

• 15 et 18 mars 2017 à Conakry

Guinée- Niger/ Niger- Guinée

CAN Senior Cameroun 2019

• 24 mars 2017 à Paris

Guinée- Gabon

• 27 ou 28 mars 2017 à Paris

A déterminer ultérieurement (négociations en cours pour Mali ou Sénégal)

Par ailleurs, la Guinée et le Gabon ont déjà saisi la FIFA, la CAF et la France pour transmettre le formulaire FIFA de demande de participation au match amical international Guinée- Gabon en mars à Paris.

De même, Pierre Inquel, Agent de matches licencié FIFA, a été choisi de commun accord par le Gabon et la Guinée pour s'occuper des démarches administratives et organisationnelles du match amical à Paris.