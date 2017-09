Le site d’informations sportives www.guineesports.net est lancé (communiqué)

L’Administrateur Général du site www.guineesports.net a le plaisir d’informer toute la famille du sport, que la cérémonie de lancement officiel de ce site d’informations sportives, s’est déroulée ce vendredi 29 septembre 2017 dans l’enceinte du stade du 28 septembre de Conakry.

Elle a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont Lancinet Kabassan Keita (Directeur national des Sports), Elhadj Ben Daouda Nassoko (Secrétaire général du Comité national olympique et sportif guinéen), Amadou Tham Camara (Président de l’Association de la presse sportive de Guinée), des représentants des Fédérations sportives et de plusieurs médias du pays.

Guineesports.net est un site guinéen qui permettra aux fans du sport, de découvrir toutes les informations sportives en temps réel.

Le football étant le sport-roi, nos lecteurs auront à leur disposition toutes les informations relatives au Syli national de Guinée, toutes catégories confondues (Syli national A, Syli local, Syli U-23, Syli U-20, Syli U-17, Syli Minime).

Une rubrique spéciale est également attribuée aux compétitions nationales organisées par la Fédération guinéenne de football et la Ligue guinéenne de football professionnel, à savoir le Championnat national de Ligue 1, le Championnat de Ligue 2, la Coupe nationale ainsi que le football amateur.

A travers la rubrique ‘’Focus’’, les activités du ministère en charge des Sports et de la Fédération guinéenne de football seront mis en exergue, ainsi que d’autres sujets connexes.

Les performances des professionnels guinéens évoluant en Europe et ailleurs, seront également mises en évidence, ainsi que tous les sujets importants liés au football africain et mondial.

N’étant pas un site exclusivement réservé au football, une rubrique spéciale dénommée ‘’Autres Sports’’, s’occupera de toutes les autres disciplines sportives (Basket-ball, Handball, Cyclisme, Karaté, Boxe,…).

Notre credo : le traitement des informations sportives en temps réel et en toute objectivité.

Mamoudou Bory Bah

Administrateur Général