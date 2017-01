Y a-t-il des clans au sein de la formation politique au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel ? En tout cas, des cadres du Bureau Politique National (BPN) ont apporté le samedi 31 décembre 2016, un démenti formel à cette allégation. Ils ont tous soutenu qu’il n’y a aucun clan dans la famille RPG.

Le ministre Sanoussy Bantama Sow : «Au RPG Arc-en-ciel, il n’y a qu’un seul et unique clan. C’est celui du Pr. Alpha Condé…»

«Nous avons appris qu’il y a des clans au sein de notre formation politique. Que le premier Vice-président de la l’Assemblée nationale et Secrétaire général du parti, Dr. Saloum Cissé aurait un clan. Ensuite, que notre Coordinatrice nationale Hadja Nantou Chérif Konaté aurait aussi son clan ou encore que le Secrétaire général de la jeunesse du parti, M’Bany Sangaré aurait également le sien idem que Dr. Hady Barry membre du Bureau Politique National… Au RPG Arc-en-ciel, il n’y a qu’un seul et unique clan, c’est celui du Pr. Alpha Condé. Tous ceux qui véhiculent ces genres d’informations, perdent leur temps. Nous sommes ensemble depuis trente ans. Nous nous sommes battus pour le changement en Guinée, pour une Guinée unie et prospère. C’est pourquoi dans le parti, Dr. Saloum Cissé est égal à Hadja Nantou Chérif. Elle est aussi égale à Bantama Sow tout comme M’Bany Sangaré est égal à Dr. Hady Barry. Notre parti s’appelle le Rassemblement du Peuple de Guinée».

Le Secrétaire général de la jeunesse, MBany Sangaré : ‘’nous n’allons pas perdre le temps à répondre à Paul ou à Pierre’’

«Il n’y a qu’une seule direction du parti. C’est celle dirigée par le Bureau Politique National (BPN) à sa tête le Pr. Alpha Condé. Qu’il soit clair pour tout le monde, il n’y a pas de clan dans la famille du RPG. N’écoutez pas les zizanies créées par des gens qui n’ont qu’un seul et unique objectif, déstabiliser notre parti. Le RPG prépare très bien ses élections communales et communautaires. C’est la seule préoccupation que nous avons, nous n’allons pas perdre le temps à répondre à Paul ou à Pierre».

Dr. Saloum Cissé, Sécrétaire général du parti : «Les petits sorciers qui sont en train de faire les va-et-vient, perdent leur temps, nous sommes des militants murs, convaincus et non des clients»

«A ce que mes prédécesseurs viennent dire, j’ajoute que la souffrance unie plus que la joie. Les militants du RPG connaissent un long parcours, il y a eu des luttes clandestines. Tenez-vous bien, ils ont dit et je les soutiens en réaffirmant qu’il n’y a pas de clan au RPG, il n’y a que le RPG arc-en-ciel. La désunion ne sert personne, nous devons tout faire pour resserrer les rangs pour que la victoire soit certaine. Les auteurs de cette délation perdent du temps car, nous avons une très grande résistance dans la lutte. Au moment où c’était dur, où tout le monde était devant la prison, nous ne nous sommes pas désunis, ce n’est pas maintenant que nous allons le faire. Je dis non, non et non… Les petits sorciers qui sont en train de faire les va-et-vient, perdent leur temps, nous sommes des militants murs, convaincus et non des clients».