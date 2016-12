Le meeting traditionnel du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel a été annulé ce samedi 24 décembre, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbessia. Cette décision fait suite au décès d’une militante du parti, membre du Bureau Politique National (BPN), Hadja Mariama Touré.

Dans son témoignage, le Secrétaire général de la jeunesse M’Bany Sangaré a rappelé que la défunte Hadja Marima Touré s’est acquittée cette année de son devoir religieux à la Mecque grâce au parti. Toutefois, M. Sangaré a magnifié la bravoure, la détermination et le patriotisme de la défunte Hadja Mariama Touré, décédée ce samedi, a-t-il dit, d’une courte maladie.

«Le RPG a cru devoir annuler son assemblée générale à cause du décès d’un membre de la Direction générale du parti en la personne de notre regrettée Hadja Mariama Touré qui a effectué son pèlerinage cette année grâce au parti. A son retour des Lieux saints, elle nous a offerts des chapelets et des bonnets blancs», a témoigné M’Bany Sangaré.

Plus loin, il a affirmé que Hadja Mariama Touré était une grande mobilisatrice. Jusqu’aujourd’hui, elle était membre du bureau politique national des femmes et chargée de la mobilisation. D’ailleurs, a martelé M. Sangaré, c’est ce qui lui a valu le sobriquet de ‘’Guinè Wouré’’ (femme de fer, NDLR). Elle était une femme engagée, patriote qui aimait son pays et son président le Pr. Alpha Condé.

Dans le même sillage, M’Bany a annoncé que son enterrement est prévu ce dimanche 25 décembre à 14 heures. «Tout le parti se mobilisera derrière elle pour l’accompagner à sa dernière demeure», a-t-il dit.

Mme Bamba Hadja Fatoumata Keita ‘’Allemande’’, quant à elle, garde de sa consœur un grand souvenir. «Cette dame depuis son adhésion au RPG, elle n’a jamais changé un jour. Son soutien a été total et sans condition. Elle a été honnête de nuit tout comme de jour», a-t-elle expliqué dans une voix cassée. Voir vidéo: https://youtu.be/2tzkR_ge1OA