Le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, du député Amadou Damaro Camara, a annoncé, samedi 11 février, le remplacement d’El hadj Dembo Sylla, jusque-là premier Secrétaire parlementaire de l’Assemblée nationale, par David Camara. Cette annonce a créé des vives tensions lors de la plénière du samedi. Les députés de l’opposition déclarent que le règlement intérieur a été violé. Mais Damaro Camara a dit que ce n’était pas nouveau, puisque les députés Jean Marc Telliano, le Dr Ousmane Kaba et Mamadou Diawara ont perdu leurs postes après avoir changé de groupe parlementaire.

Pour le juriste Mohamed Camara, le règlement intérieur du parlement n’a pas été respecté à ce niveau : « La transhumance politique commence à être récurrente au sein de l’Assemblée Nationale avec tout ce qu’elle peut impacter sur la crédibilité de leurs auteurs et sur la stabilité des tendances parlementaires. Mais, sous l’empire de la législation en vigueur, cela ne fait perdre automatiquement ni le poste occupé, ni le titre de député, au risque de se livrer à une double violation du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le parallélisme de procédure aura été violé (il faut passer par l’élection) et le parallélisme de délai aura été aussi violé (il faut attendre la période indiquée). C’est lors de la Session des Lois qu’on remplace les membres du Bureau et par élection (art. 14 du Règlement Intérieur).C’est à l’occasion de la Session budgétaire qu’on remplace par élection, les responsables des 12 Commissions (art. 25 du Règlement Intérieur). »

Selon le juriste, cette situation risque de créer un fossé entre les députés et leur mandant, le peuple : « Les transhumants politiques de sang-froid au mépris des engagements politiques (comprenne qui pourra) et ceux qui veulent les sanctionner au forceps par égo politique surdimensionné au mépris de la législation en vigueur (advienne que pourra), sont en train de nuire à la réputation de la huitième (8ème) législature de la République de Guinée tout en provoquant petit à petit, le désamour politique chez les populations avec le risque d’effet boomerang. »

Le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée nationale devrait être adopté le 23 février prochain, et à l’occasion, le Bureau et les commissions seront recomposés, indique un député.