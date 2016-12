A dix jours de la fin du programme d’infrastructure de communication régionale en Afrique de l’Ouest (WARCIP-Guinée), un projet phare de la Banque Mondiale financé à hauteur de 34 millions dollars pour quatre ans, ses dirigeants ont dressé leur bilan, ce mercredi, à Conakry.

Tout d’abord, le Coordonnateur national du projet WARCIP-Guinée, Cellou Diallo, a d’abord remercié le Chef de l’Etat, Alpha Condé, qui, dit-il, a permis l’atterrissage du câble sous-marin en 2012 en Guinée. Ensuite, il a présenté le bilan de ses actions. « Les contentieux relevés ont été résolus à l’amiable, les contrats exécutés et les soldes liquidées. Les citoyens non bancarisés sont largement intégrés dans le circuit financier ».

Au nombre des acquis, figure en bonne place la hausse de façon exponentielle de l’utilisation de l’internet en Guinée. Mieux, la baisse du prix du gros mensuel entre Conakry et l’Europe, qui passe de 8.000 à 1.400 dollars US, a-t-il annoncé sous les ovations.

Poursuivant, Cellou Diallo dira également qu’avec un taux de pénétration du mobile qui est passé de 74% en 2012 à 98,8% en 2016, la Guinée a eu un taux d’accès aux services haut-débit qui est passé de 1% en 2012 à 26,19% en 2016, a-t-il encore affirmé.

« Le taux de décaissement global du projet est de 98%, faisant de lui, de l’avis de la banque mondiale, le meilleur WARCIP de la sous-région », a-t-il annoncé devant la presse, tout en plaidant pour un appui permanent, la sécurisation et l’extension de la connexion.

Si en 2011, il fallait attendre avec impatience le réseau pour se connecter ou également payer des sommes colossales pour passer un appel à l’international, aujourd’hui, dit-il, nos parents des villages les plus reculés du pays peuvent appeler, chaque matin, pour donner des conseils ou recevoir de l’argent pour leurs besoins quotidiens.

Dans le même ordre d’idées, le représentant de la Banque Mondiale qui a financé le projet à hauteur de 34 millions de dollars, se dit satisfait en terme d’exécution des travaux.

Pour sa part, le ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie Numérique, Moustapha Mamy Djaby, a félicité Cellou Diallo pour, dit-il, ses résultats élogieux, son professionnalisme, son dynamisme et sa patience. « Si je regarde de façon rétrospective ce que nous avons fait en dix mois, nous avons réussi beaucoup de choses en peu de temps. Nous avons surtout réussi à mettre en place un cadre légal et réglementaire, qui permettra de développer ce secteur pour les cinq à dix années à venir. Nous avons réussi à nous doter d’infrastructures et d’un climat de confiance ».

« Certes, le projet Warcip nous a aidés à développer un certain nombre de projets, dont entre autres, le point d’échanges internet, la relégation du point GN, l’étude sur le business modèle de la société en charge de la gestion et de l’exploitation du backbone, l’audit de l’ancienne Sotelgui », a-t-il annoncé.

Aux nombres défis, Mamy Diaby a cité la création d’une nouvelle société de télécommunication en Guinée sur les cendres de la SOTELGUI, la construction du Backbone et son opérationnalisation, la réforme de l’agence nationale de la gouvernance électronique…