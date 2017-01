I.CONTEXT ET JUSTIFICATION

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en collaboration avec Catholic Relief Service (CRS) a inscrit comme activité prioritaire dans la subvention du NFM, le renforcement de la communication pour le changement de comportement.

C’est dans ce cadre que la production et la diffusion de supports de communication a été initiée pour améliorer la visibilité du programme, promouvoir les mesures de prévention et de prise en charge du paludisme et accroitre la fréquentation des structures sanitaires par la communauté surtout durant cette période post-Ebola.

Le présent appel d’offre vise la sélection d’une agence pour assurer la production de ces supports promotionnels.

SUPPORTS

Désignation Quantité Format Affiches panneau routier 10 12m2(3m*4m) Stylo 200 Bloc note 200 Autocollant 200 A3 fond blanc Lacoste 1000 Couleur verte Gilet 1000 Couleur grise Sac 500 Calendrier 1000 A2 Porte clé 1000

PROFIL DE L’AGENCE :

L’appel d’offre vise les entreprises nationales de droit guinéen ayant le profil suivant :

Avoir des compétences techniques et matérielles dans la production et la diffusion des supports de communication ;

Expérience dans la production et la diffusion des supports de communication similaire ;

Disposer d’un personnel qualifié (infographes, équipe de tournage….) ;

Avoir une référence (siège, n° de registre de commerce, contact mail, téléphonique…) ;

Etre capable de concevoir les supports demandés dans le délai.

Délai d’exécution :

Les agences disposent de deux semaines à compter de la date de publication pour transmettre leurs propositions de création mentionnant l’appel d’offre pour la production de supports promotionnels.

CRITERES DE SELECTION

Les agences intéressées doivent soumettre au PNLP en fichier électronique ou en copie dure sous plis fermé une proposition de maquette des différents supports et une proposition financière à l’adresse [email protected] ou au secrétariat du Programme National de Lutte contre le Paludisme sis au Carrefour Pharmacie Centrale de Guinée, commune de Dixinn. Elles peuvent retirer le BRIEF CREATIF à l’unité communication du PNLP, contact : 623 33 35 34.





Ton : concevoir des supports de communication avec des couleurs très attrayantes et captivantes pour la communauté.