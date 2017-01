CABINET POUR L’ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, FINANCIERE, BUDGETAIRE ET DE PASSATION DES MARCHES DU PNLP

Contexte et Justification

Le Ministère de la sante de la Guinee, à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme de la Guinee est sous bénéficiaire d’une subvention du fonds Mondial pour le renforcement de la lutte contre le paludisme. Cette subvention couvre la période allant juillet 2015 à décembre 2017 et cible plusieurs domaines dont le renforcement des capacités des unités de gestion et du service de comptabilité. Pour assurer une gestion optimale de cette subvention, le PNLP envisage la mise à jour de son manuel de gestion financière. Ce manuel doit décrire et formaliser les principales procédures de gestion administrative, comptable, financière, budgétaire et de passation des marchés du Programme National de Lutte contre le Paludisme ; Il constitue un document de référencepermettant d’obtenir une meilleure compréhension des systèmes et mécanismes de gestion comptable et financière.

C’est dans ce cadre que le PNLP, en collaboration avec CRS, lance cet appel à candidature pour le recrutement d’un Cabinetqui sera charge de l’élaborationdu manuel de procédures administratives, comptables et financières du PNLP.

Taches du Cabinet

Faire la revue de la documentation existante,

Elaborer le manuel de procédures avec au minimum les sectionsci-après :

Le cycle des achats de biens et services auprès des consultants et fournisseurs locaux ou étrangers,

Les procédures d’engagements et de liquidation des dépenses,

Les procédures pour la petite caisse menues dépenses,

Les procédures pour les opérations de banque,

Les procédures pour la gestion et l’administration du personnel,

Les procédures pour la budgétisation des opérations,

Les procédures pour la gestion des immobilisations,

Les procédures pour l’administration générale du PNLP,

Les procédures de gestion des subventions,

Toute autre partie jugée essentielle par le consultant et devant figurer dans un manuel de procédures

Faciliter l’organisation d’un atelier et finaliser le manuel.

Orienter l’équipe du PNLP a l’utilisation du nouveau manuel

Profil du Chef de Mission

Le Chef de mission doit avoir le profil ci-après :

Diplôme d’Expert-Comptable ou Diplôme supérieur en Sciences de gestion ;

Au moins Dix années d’expérience dans ce domaine ou domaines assimilés ;

Expérience confirmée en élaboration de manuels de procédures ;

Maîtriser les procédures de fonctionnement des programmes nationaux.

Méthodologie

Le cabinet travaille étroitement avec le PNLP et aura à proposer une méthodologie de travail, un plan de travail et un chronogramme pour l’élaboration de ce document.

Délai de réalisation

Le délai maximal de réalisation des travaux est de trente jours (21 jours ouvrables).

Dépôt des dossiers de candidatures

Les dossiers de candidature doivent contenir :

Une offre technique incluant la méthodologie proposée,

Une offre financière,

Les CV détaillés de l’équipe de mission,

Les références pour des missions similaires.

Soumission des dossiers :

Les Cabinets intéressés sont priés d’envoyer leurs dossiers complets par email à l’adresse : [email protected]en précisant le titre du poste au plus tard le Vendredi 27 Janvier 2017 à 15h.