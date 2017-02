Depuis son installation, le 20 janvier dernier, le président Donald Trump a parlé au téléphone, avec les leaders de tous les coins géographiques du globe, exception faite aux dirigeants africains. Même les présidents, des 2 grandes puissances africaines, le Nigeria et l’Afrique du Sud, ont été ignorés jusque là, alors que les présidents des Philippines, de Taiwan, de l'Inde, Pakistan, de presque toute l'Europe, de l'Amérique latine, ont été contactés .

Le « Monsieur Afrique » au ministère américain des affaires étrangères, pourrait bien être, Dr. J. Peter Pham (sur la photo tirée de sa page personnelle), jusque là, chargé de conseiller l'équipe de transition de Trump-Pence, sur les questions africaines.C'est ce qu'a appris Guinéenews de source digne de foi.

Dr. Pham qui est actuellement ,vice- président du think tank conservateur, Atlantic Council, pour l'Afrique, est surtout connu par ceux qui s’intéressent aux questions de géostratégie africaine et des questions des droits de l'homme, pour avoir travaillé comme consultant en Afrique, de International Crisis Group, un autre groupe de réflexion, très connu dans le monde et basé à Bruxelles.

Né à Paris de parents vietnamiens, naturalisé américain , Peter Pham était devenu prêtre catholique à sa sortie de l'université de Chicago dans l'illinois . C'est à ce titre qu'il avait participé, avec le vatican, aux négociations de paix, en Sierra Leone et au Libéria. C'est de là qu'il prit goût pour mieux mieux connaître et écrire sur l'Afrique.

Au cours des dix dernières années, il a été très impliqué dans des études et recherches sur des questions de politique étrangère, de terrorisme et sécurité en Afrique et des violations des droits de l'homme.

Contacté par Guineenews pour obtenir plus d'informations sur cette possible nomination, Jeff Loree, le porte-parole de la division Afrique, au Département D'État , n'a pas voulu faire de commentaire, se contentant de dire que Mme Linda Thomas -Greenfield demeurait la sous-secrétaire D'État pour les affaires africaines.

Dans un entretien avec Guinéenews il y a plusieurs années, Peter Pham avait insisté que pour les Etats=Unis, la stabilité de la Guinée était l’une de leur priorité vu la proximité du Libéria qui à l’époque sortait d’une grave guerre civile fomentée sur la base des richesses minières et qui avait endeuillé toute la sous-région. Le conflit ne fut apaisé que par l’intransigeance du président Conté avec un appui militaire et diplomatique des Etats Unis dont les forces armées avaient vaincu la rébellion.

Mais avec « America First » de Donald Trump, beaucoup d’observateurs se demandent si l’Afrique ne sera pas abandonnée à elle même par la première puissance mondiale.