Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé, se rendra à Kaléta le 4 février 2017 pour le lancement des travaux de l’interconnexion du Projet Energie de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG).

« Le caractère régional du projet que nous lançons demain, et qui reliera les réseaux électriques des quatre (4) pays membres de l’OMVG, les réseaux électriques de l’OMVS, de TRANSCO Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra-Léone et Guinée et la liaison Guinée-Mali, participe à la vivification de nos relations et cultive la solidarité entre nos pays frères », a indiqué le Professeur Alpha Condé, avant son départ pour le site de Kaléta.

Le Bureau de Presse de la Présidence