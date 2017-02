Après la Mosquée Kébeya où ils ont prié la prière de vendredi, le président Alpha Condé et le Roi Mohammed VI vient de faire leur entrée sur le site du projet du port artisanal de Teminetaye, situé dans le quartier du même nom, dans la commune de Kaloum. Il était exactement 14h15mn.

Le roi, vêtu de son boubou traditionnel de couleur Bèze, la tête en turbannée avait à ses côtés, son hôte le président Condé qui portait un ensemble Bazin de boubou blanc avec un bonnet de même couleur.

Ils ont été accueilli à leur descente du véhicule par des cris de vives le Roi! Vive me président! Vive la coopération Gui néo-latin aîné des dizaines d'ouvriers du chantier.

Après une présentation du site sur trois panneaux et un tour du chantier qui s'est fait en moins de 15 minutes et sous les salves d'applaudissements, les deux hommes d'État ont quitté les lieux (14h30) en direction de Ratoma où ils vont visité les chantiers du complexe de formation professionnelle et de l'hôpital Mère-Enfant de Conakry.

Depuis Teminétaye, Camara Moro Amara et Sékou Sano pour Guineenews