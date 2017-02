Le président de Catholic Relief Services (CRS), M. Sean Callahan a visité, mardi 14 février, le dispensaire Saint-Gabriel, sis dans la commune de Matoto. Un centre de santé de référence en matière de soins apportés aux femmes enceintes et aux enfants.

C’est pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de cette structure sanitaire qui contribue de façon efficace à soulager la souffrance des populations déshéritées que le PDG accompagné de ses collaborateurs a initié cette visite. Guidé par son Directeur René, le président de CRS Global a fait un tour dans les différents services dudit dispensaire: maternité, laboratoire, nutrition, salles de consultations…

Avec l’appui de CRS, cet hôpital a connu des améliorations notamment en matière de formation, d’assainissement et également d’extension des locaux. « CRS est un partenaire essentiel qui nous comprend bien et qui apporte de bonnes solutions pouvant nous permettre d’améliorer la qualité des services. Avec la réalisation du re-dispatching, nous avons pu avoir une plus forte capacité d’accueil et améliorer le circuit des patients, le laboratoire et la vaccination », a fait savoir le Directeur du dispensaire, Vauléon René en service depuis 2016.

Après le dispensaire de Saint-Gabriel, le Président de CRS Global s’est rendu à la Direction de la Santé de la Ville de Conakry (DSVCO) dont le siège se trouve à Lambanyi dans la commune de Ratoma. Là, la délégation a été édifiée sur la situation des structures sanitaires au niveau de la zone spéciale de Conakry, sur l’ensemble des 22 centres de santé et 6 centres médicaux communaux en matière de données statistiques.

Selon Dr Kaka Gakou, Directrice DSVCO : « DHIS 2 est un logiciel de collecte de données mis à la disposition de la DSVCO par CRS. Aujourd’hui, ce logiciel nous permet de prendre des décisions à temps, pour ne pas être frappé par des épidémies comme ce que nous avons vécu avec Ebola. Ce sont des moments également où CRS a appuyé la ville de Conakry dans la lutte contre cette épidémie ».