« Je suis à l’écoute de tout le monde afin de résoudre définitivement la crise. »

Le tout nouveau ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation à Guinéenews après 24 heures de sa nomination : « Je suis enseignant de profession, j’ai toujours évolué dans ce secteur depuis 30 ans, j’ai une carrière d’enseignement, je saurais tirer profit de cette expérience pour mériter la confiance du chef de l’Etat », a affirmé l’ancien Directeur de l’Education de la Commune Matoto.

Au bout du fil, Ibrahima Kalil Konaté n’a pas voulu faire assez de commentaires. Le nouveau patron de l’Enseignement compte mettre ses expériences au service de la nation. Plus loin, il se dit être à l’écoute de tout le monde pour palier la crise qui a secoué récemment l’école guinéenne.

« Que le tout puissant me donne la sagesse et la santé pour satisfaire le peuple de Guinée. Je mesure à juste titre la confiance que le chef de l’Etat a placée en moi pour gérer un département aussi complexe que celui de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation. Je suis à l’écoute de tout le monde afin de résoudre définitivement la crise. Je suis enseignant de profession, j’ai toujours évolué dans l’éducation depuis 30 ans, j’ai une carrière d’enseignement, je saurais tirer profit de cette expérience pour mériter la confiance du chef de l’Etat ».