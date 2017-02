Dans le cadre de l’extension et la rénovation des établissements universitaires publics du pays, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé, a effectué une visite ce jour, 1er février 2017 sur les chantiers de la première université guinéenne, a-t-on constaté.

Accompagné des cadres de son cabinet, le ministre a été guidé sur les lieux par l’Ingénieur Toupou Massa qui n’a pas manqué de souligner que : « l’ensemble des travaux est exécuté à 40 pour cent et les bâtiments à livrer sont à 60 pour cent d’exécution ». Plus loin, il indique que les ouvrages prioritaires tels que le bloc administratif et la scolarité sont très avancés et ils seront livrés d’ici la rentrée prochaine, a-t-il fait savoir.

Pour le ministre Yéro Baldé, cette visite était importante. « Il faut que l’espace où on étudie réponde aux normes. Nous sommes venus suivre les chantiers engagés de Gamal et dans les jours à venir, on devra se rendre à Labé pour faire des provisions pour l’année prochaine. Il nous faut accroître nos capacités d'accueil qui sont assez limitées aujourd’hui. Dans l’ensemble, les travaux sont satisfaisants mais on a eu à faire quelques corrections mineures… », explique le ministre.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur a également mis l’occasion à profit pour informer les uns et les autres, du déguerpissement des occupants illégaux sur le site de l’Université Gamal. Selon le Recteur de l’Université, Dr Doussou Lancinet Traoré qui se réjouit de l’avancement de ces travaux entrepris après 55 ans d’existence, « Ces habitants ont été une fois déguerpis mais ils sont revenus à nouveau. Mais il le faut pour donner un nouveau visage à cet établissement. Egalement, on pensera aussi à assainir les lieux comme l’a indiqué le ministre».

A souligner que plusieurs infrastructures à savoir : le bloc administratif, la scolarité, les salles d’études, des amphithéâtres, des laboratoires et écoles doctorales sont entrain d’être réalisés sur l'établissement Gamal Abdel Nasser par la société Guicopres à hauteur de 195 milliards de francs guinéens.