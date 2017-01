Le ministre du Commerce, Marc Yombouno a indiqué combien il attache du prix à la mise en place des instances de la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat. Il a fait savoir cet état d’âme lors de la présentation de son bilan pour l’année 2016, ce vendredi 13 janvier 2017, à Conakry. Un défi dont il promet de relever à travers l’installation de toutes les instances de cette institution dans le courant de 2017, a-t- on constaté sur place.

« […] Il va falloir travailler sur nos faiblesses. Et vous savez quelles ont été nos faiblesses. On n’a pas pu réellement finaliser les élections des instances de la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat bien que les activités continuent au sein de la commission électorale. Cela est un défi à relever au courant 2017», a-t-il promis.

Selon le ministre du Commerce, courant 2016 plusieurs produits périmés ont été retirés du marché grâce à la collaboration des services spéciaux de Moussa Tiégboro Camara. « Il y a eu beaucoup de résultats dans le domaine du contrôle de qualité de nos denrées, surtout alimentaires. Vous avez suivi des séances d’incinération grâce aux collaborations des services du colonel Tiégboro . A la faveur de ces opérations, on a extirpé du marché plus de 3500 tonnes de farine alimentaire périmées, impropres à la consommation. Plus de 400 mille cartons de jus, de laits et d’autres liquides confondus. Plus de 29 tonnes de sucre, des stocks énormes de cigarettes. Mais pour autant, le fléau persiste»,a-t-il déploré.

Dans son intervention, Marc Yombou a expliqué pourquoi le riz est cher dans le pays : « il y a un protocole avec le ministère du Commerce et les opérateurs qui les oblige, avec la facilité qu’ils ont, à ne pas dépasser un certain seuil. Nous avons un autre produit qui est le riz, brisures 25% (le riz blanc). Il y a d’autres catégories, le riz étuvé, le riz indien, le riz parfumé. Les opérateurs qui envoient ce riz paient à 100% les taxes. Et donc, il va falloir que les dépenses que ces opérateurs ont faites en envoyant le produit en Guinée se répercutent dans la structure.»

L’autre défi auquel l’équipe du ministre du Commerce aura à relever en 2017, c’est le rajeunissement et la féminisation du ministère mais aussi le déploiement des jeunes fonctionnaires à l’intérieur du pays. «L’autre défi, c’est celui de rajeunissement et de la féminisation du ministère du Commerce. Nous avons plus 250 fonctionnaires non-postés. Pour un début, nous avons fait un plan d’affectation de plus de 60 fonctionnaires à l’intérieur du pays. Mais lors de ma dernière tournée, il y a de cela deux semaines, deux fonctionnaires seulement avaient pris fonction. Et ce, après avoir fait un accompagnement de 600 mille pour ceux qui partaient à Coyah et pour la Forêt. Donc, certains ont eu plus d’un million de francs guinéens pour la première installation. »