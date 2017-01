En conférence de presse ce lundi 09 janvier 2017, le ministre de la Justice Me Checik Sako a réitéré ce qu'a déjà dit le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, Moundjour Chérif : la demande d'extradition est partie dans le temps et dans le respect de la procédure. Mais le ministre de la Justice n'a pas donné une date précise pour l'extradition de Toumba Diakité, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis avril 2010. « Il appartient à la justice sénégalaise de faire son travail, et on vous tiendra informer de la suite de la procédure », a souligné Me Cheik Sako.

« Je rappelle qu'il est présumé innocent, il a pris des avocats qui vont assurer sa défense pour apporter sa part de vérité dans ce dossier…», a tenu à rappeler Me Cheick Sako qui a aussi souligné que « cette arrestation et cette éventuelle audition vont permettre d'aller rapidement dans la procédure d'instruction. »

En attendant l'extradition, le ministre de la Justice n'est pas d'accord avec le suspect quand il craint pour sa sécurité en Guinée. Il a assuré que la Guinée est bien à mesure d'assurer la sécurité de son citoyen en Guinée. D'ailleurs, il se permet de conseiller le suspect : « Je donne un conseil à Toumba, ce n'est pas à lui de décider s'il va ne pas rentrer en Guinée. » Comme pour lui signifier clairement que la décision de son extradition ne tiendra pas compte de son avis.