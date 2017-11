Le journaliste Moussa Moïse inculpé : voici ce que lui et sa radio risquent.

Pour avoir relayé sur les ondes d’Espace FM, certaines informations sur l’armée guinéenne le 1er novembre dernier, le journaliste Moussa Moïse Sylla a été inculpé hier pour « atteinte à la défense nationale ».

Une infraction grave dont la peine minimale est de cinq ans de prison ferme et la maximale peut aller jusqu’à 20 ans. En effet, l’article 540 du nouveau code pénal , sur la base duquel le journaliste a été convoqué , stipule que « est puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage : 1. le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou laisse reproduire ; 2. le porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine est celle de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans, si le gardien ou le dépositaire agit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. »

Les talentueux avocats de Moussa Moise s’emploieront certainement à convaincre toutes les parties au procès que s’il y’a une infraction, elle a été commise par voie de presse et que par conséquent le texte juridique applicable n’est pas le Code pénal, mais la loi sur la liberté de la presse. Mais, ce texte non plus n’est pas une panacée, car si la sanction prévue pour les infractions militaires, n’est plus la prison mais une forte amende, toutefois, le juge peut ordonner la fermeture de la radio.

En effet, l’article 104 de la loi sur la liberté de la presse édicte que « Tous ceux qui, {par voie de presse}, incitent les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir républicain et à désobéir aux lois et règlements s’exposent aux peines {d’une amende de 10 000 000 GNF à 20 000 000 GNF et de la fermeture du médium.} »

Il reste à espérer que les avocats puissent convaincre que l’infraction invoquée par le procureur n’existe pas et que ce que Moussa Moïse a dit sur les ondes ce 1er novembre était connu de tout le monde. Ce sera le meilleur cadeau de Noel pour Moïse et pour toute la presse, pour un procès insolite prévu un jour férié….le 25 décembre !