«Le Guinéen peut être sûr que le développement arrivera et il peut compter sur moi», rassure Alpha Condé après le dépôt de la gerbe de fleurs

«Le Guinéen peut être sûr que le développement arrivera et il peut compter sur moi», c’est une déclaration faite ce lundi 2 octobre par le chef de l’Etat Alpha Condé, quelques minutes juste après avoir déposé la gerbe de fleurs en la mémoire des martyrs.

Dans son adresse à la nation, Alpha Condé a rendu un vibrant hommage aux illustres artisans de l’indépendance avant d’inviter le peuple de Guinée au renforcement de l’unité nationale.

Lisez plutôt sa brève déclaration:

«Aujourd’hui nous commérons le jour de notre indépendance. Nous devons d’abord rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont rendu cette indépendance possible. En 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé voter ‘’NON’’ au référendum et prendre son indépendance. Ce qui nous a valus d’être mis en quarantaine parce que le Général De Gaulle craignait que l’exemple de la Guinée ne s’étende à d’autres pays. C’est pourquoi, pendant quelques années, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés mais grâce à Dieu, la Guinée est débout et aujourd’hui, nous devons renforcer cette unité nationale et assurer le développement du pays pour que la Guinée devienne dans quelques années un pays émergent. Le Guinéen peut être sûr que cela arrivera et il peut compter sur moi».

