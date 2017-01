« Je suis le président élu du CNP Guinée »

La crise qui mine le Conseil national du patronat de Guinée (CNP) est loin de finir. Le bicéphalisme au sein de l’organisation reste maintenu. Car, deux jours après l’annonce par Ansoumane Kaba de l’entente entre les membres du CNP, El hadj Mohamed Habib Kann a indiqué qu’il est le président élu de cette structure.

« Je suis le président élu à l’unanimité des fédérations qui étaient présentes à ce congrès », a déclaré Mohamed Habib Hann. Ce congrès s’est tenu le 10 décembre 2016 au palais du peuple de Conakry.

Dans le procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire pour la tenue du congrès électif dont nous détenons copie, il est indiqué qu’il y avait quatre candidatures mais seulement celle de Habib Hann respectait les critères d’éligibilité conformément à l’article 21 des statuts du CNP-Guinée. Il était donc l’unique candidat.

« Depuis le congrès électif, le CNPG a installé ses organes administratifs. Nous avons mis en place tout ce qu’il faut pour permettre au bureau exécutif et les fédérations patronales membres d’exercer leur fonction », a souligné Habib Hann.

Sékou Cissé et Ansoumane Kaba ont trouvé un accord sur leur différend le 9 janvier 2017. Mais pour Habib Hann, Sékou Cissé ne peut signer un acte au nom du CNP : « Ces deux signent une entente sans l’accord des fédérations patronales et ils disent que le problème est réglé. Nous n’avons pas été partie prenante à ce protocole d’accord. C’est ce que nous allons faire. Il y a un défaut de qualité. Pour signer un acte il faut avoir la légitimité, la qualité pour le faire. M. Sékou Cissé, qui n’est plus président par intérim ne peut pas signer un acte au nom du CNP. Heureusement que dans leur accord ils ont dit que c’est un accord qui règle les conflits entre les deux personnes. »

L’autre problème qu’a soulevé Habib Hann, c’est la signature de cet accord par Me Abass Bangoura : « Il y a également dans ce protocole la signature de Me Abass Bangoura qui émarge dans cet accord en tant qu’avocat. Mais je suis désolé, cet avocat est suspendu par le Barreau de Guinée. »

M. Hann a affirmé avoir déjà contacté des avocats par rapport à cette situation : «J’ai demandé à des avocats de prendre les dispositions qu’il faut pour exercer les recours nécessaires en de pareilles circonstances. »