Guinée : L’artisanat, un secteur aux oubliettes à Kindia

Les hommes de métier de la ville de Kindia sont toujours sur la brèche pour pouvoir joindre les deux bouts. Le constat est très amer sur le terrain. Ces artisans de la cité des agrumes sont très nombreux à peiner pendant cette période hivernale. Aujourd’hui, ils lancent un appel aux personnes de bonne volonté afin de leur venir au secours. C’est un constat fait par la rédaction régionale de Guineenews, basée à Kindia.

L’activité artisanale, pratiquée depuis des temps anciens par nos arrière-grands-parents, est présentement abandonnée à elle-même. A Kindia, nombreux sont ceux qui vivent au jour le jour, loin des projecteurs, sans soutien. Ils ne comptent pas cependant baisser les bras, en dépit des difficultés qu’ils rencontrent : manque d’infrastructures adéquates de base, manque de matériels.

«Nous les tisserands, nous sommes ignorés par l’Etat. On n’a pas de soutien. Rien ! Alors que nous transformons notre matière primaire sur place pour soulager les citoyens. Aujourd’hui, nous constatons que le Guinéen n’aime que ce qui vient de l’extérieur. Les gens n’ont aucune considération pour les produits que nous fabriquons ici, alors que chez les autres, comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burkina-Faso et même la Mauritanie, ils s’habillent tous traditionnellement et ils mettent en valeur leurs produits. Et ça marche dans les foires internationales. Il faut que l’Etat nous vienne en aide », sollicite Mamadou Oury Diallo, tisserand au quartier Thierno Djibiya.

Ces réalités sont aussi valables chez les cordonniers et les teinturiers qui ne savent plus à quel saint se vouer.

« Nous, nous demandons qu’ils nous assistent à construire un hangar au marché ici car cela nous protègera contre la pluie et ça facilitera notre travail de cordonnerie. Je suis sur mes 45 années d’activité mais, je ne me souviens pas si l’Etat nous a assistés un jour. On évolue avec nos petits moyens », a plaidé Alassane Diallo.

D’autres artisans s’en sortent mieux grâce à leur esprit d’association. Kadiatou Diallo, teinturière, nous confie ceci : « On a des partenaires, qui travaillent avec la Fédération préfectorale des artisans, qui nous aident des fois à exposer nos produits à l’occasion des foires. Notre association vient de créer aussi une boutique où nous vendons nos pagnes. Cela nous arrange beaucoup.»

Pour soulager la souffrance de ces artisans, la FEPAKI propose des solutions. «Il faut souvent organiser des activités comme le salon agro-artisanal et touristique au niveau de la région, faire participer nos artisans aux foires sur le plan national et international pour qu’ils puissent vendre leurs produits », propose Issiaga Damba.

Ces difficultés n’épargnent aucun corps de métier : les tisserands, les tailleurs, les cordonniers et les sculpteurs.

« Notre principale difficulté aujourd’hui c’est comment avoir les matières premières mais aussi son transport. Cela nous pose d’énormes problèmes », explique N’fa Moussa Touré, sculpteur de son état.

Aujourd’hui, ces différents corps de métier sont sur le point de disparaître à Kindia. Une situation qui devrait interpeller les autorités compétentes.