L’ARPT annonce l’homologation des matériels et équipements terminaux de télécommunications (Communiqué)

La Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) informe l’ensemble des professionnels, importateurs et revendeurs de matériels et équipements terminaux de Télécommunications que tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert ou non au public ne peut être mis sur le marché guinéen qu’après homologation. Cette homologation est également exigée préalablement à la mise sur le marché du dit équipement, quelle que soit sa destination. L’homologation vise à garantir le respect des exigences essentielles et la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques conventionnelles. Elle est matérialisée par l’édition d’un certificat d’homologation délivré par l’ARPT. Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant: COMMUNIQUE DE PRESSE DRC