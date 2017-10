LANALA ASSURANCES lance officiellement ses activités à Conakry

La compagnie d’assurance LANALA-ASSURANCES a officiellement lancé ses activités ce mercredi 11 octobre 2017 à Conakry. La cérémonie inaugurale s’est déroulée à son siège sis au Boulevard Diallo Telly, Angle 3ème avenue Sandervalia, en présence des autorités bancaires guinéennes et étrangères, a-t-on constaté sur place.

Dans son allocution de bienvenue, la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, Mme Bangoura Makhady Camara, a fait comprendre que sa circonscription étant un grand réceptif de la quasi-totalité des institutions et des entreprises, a besoin d’un soutien pour assurer son assainissement régulier et la sécurisation des hommes et de leurs biens.

Présent à cette cérémonie, le Sénégalais Adama N’Diaye, président de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) et également représentant de la Société Sénégalaise de Réassurance, s’est dit très heureux d’accueillir un nouveau-né (LANALA Assurance), avant de lui souhaiter longue vie et plein succès.

Prenant la parole, Maurice Zogbelemou Togba, président du Conseil d’Administration de LANALA Assurance a rappelé que sa compagnie est née de la volonté des partenaires africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud dans le but de contribuer au développement du marché guinéen des assurances.

Poursuivant son intervention, il a fait remarquer que LANALA-Assurance est une société anonyme de droit guinéen avec un capital social de dix milliards de francs guinéens entièrement libéré qui exerce dans les domaines de l’IARDT (Incendie, Accident, Risque Divers et Transports), et ce conformément à la règlementation en vigueur en Guinée. «Nous ne limiterons pas seulement à l’innovation de nouveaux produits d’assurances et à leur distribution, nous allons mettre un accent sur le choix de la qualité de nos gestionnaires et dirigeants», a-t-il dit.

Pour sa part, le Directeur Général de LANALA Assurance, Bernard Gomou, a affirmé que l’inauguration de sa compagnie d’assurances dénommée ‘’LANALA Assurances’’ est le couronnement d’un projet qui matérialise le succès de la coopération Guinéo-Tunisienne.

S’adressant aux autorités Bancaires guinéennes, M. Gomou a indiqué que leurs efforts se sont heurtés à l’insuffisance de la culture d’assurance dans les différents secteurs d’activités économiques de notre pays et c’est une des raisons, a-t-il expliqué, qui lui fait dire que le marché d’assurances est encore un vaste chantier. «A titre d’exemple, en 2016, la prime moyenne d’assurance en Guinée n’était que 28 652 FG par habitant avec un taux de pénétration représentant 0, 42%. Cette contribution est extrêmement faible, la moyenne mondiale étant 5% et celle africaine de 2,8%»

Dans la même logique, il dira que LANALA Assurances n’est pas seulement une société de plus dans le secteur des assurances, mais une société qui propose un plus à ses clients. «Elle aspire à devenir un acteur majeur du marché par la mise en place de produits innovants, de nouvelles méthodes de souscriptions et de suivi des sinistres. Nous participerons à donner une nouvelle image de l’assurance en Guinée par une analyse pointue en amont de tous les risques auxquels nos clients peuvent être exposés, rester à l’écoute permanente de leurs besoins et s’impliquer davantage pour eux en cas de sinistre et en leur facilitant les souscriptions et paiement via internet et mobile : être présent avant, pendant et après», a-t-il fait comprendre.

Plus loin, il a indiqué qu’avec LANALA Assurances, c’est l’assurance qui se déplace vers les clients. «Nous disposons d’une équipe de souscripteurs mobiles équipée de tablettes et d’imprimantes ayant une autonomie durable, pour vos besoins d’assurances immédiats. Sur notre site internet www.lanala-assurances.com, vous pouvez vérifier l’authenticité de vos contrats d’assurances, vos garanties, et suivre l’évolution de vos sinistres. A notre application LANALA santé, accédez aux coûts de consommations de votre assurance santé en temps réel avec le déploiement de notre solution informatique sur des tablettes installées chez tous les partenaires médicaux…», a-t-il énuméré avant d’ajouter que 150 jeunes ont été recrutés et formés dans ce cadre et qui seront chargés d’animer et de développer le secteur commercial.

Dans son intervention, le Vice-Gouverneur de la Banque Centrale, Gnanga Gomata Gomou, qui représentait son Gouverneur Lounsény Nabé en mission, a rappelé que l’entrée en activité de LANALA Assurances est saluée par l’autorité de tutelle qui a noté avec satisfaction la volonté d’investisseurs nationaux pour contribuer au développement de l’industrie des assurances en Guinée.

Au moment où la Compagnie d’Assurance LANALA-Assurances commence ses activités, a fait savoir M. Gomou, le marché des assurances est un contributeur non négligeable à l’économie nationale. «Durant l’exercice 2016, le chiffre d’affaires du marché des assurances s’est fixé à 315 milliards GNF contre 271 milliards en 2015. Durant la période, le paiement des prestations et frais a connu une évolution de 62%, passant de 64 milliards Gnf en 2015 à 104 milliards Gnf en 2016».

Ce sont la coupure du ruban inaugural et la remise de cadeaux aux premiers clients qui ont mis fin à la