Le symposium marquant l’an un de la disparition de Jean Marie Doré a été lancé samedi 28 janvier 2017 au siège national du parti à Conakry, en présence de plusieurs responsables et représentants des partis politiques dont Sidya Touré, président de l’UFR, accompagné d’une forte délégation de son parti, Dr Faya Millimono, président du BL, Mohamed Touré du PDG-RDA, Dajlikatou Diallo du RPG-arc-en ciel, Papa Koly Kourouma du GRUP, l’ancien ministre Alhousseiny Makaneira, des représentants des coordinations régionales, des membres de la famille Doré et d’autres personnalités. Parmi les grands absents, on pouvait noter le chef de file de l’opposition, les membres du gouvernement de transition dont Jean Marie Doré a été le Premier ministre et ceux du gouvernement actuel.

Dans son allocution, Jean Alfred Mathos, président de l’Union pour le Progrès de la Guinée (UPG), a rappelé que ce devoir de mémoire célébré, s’articule autour des objectifs du parti qui s’est donné comme objectif d’incarner la force de son rêve pour la Guinée, faire le pari de l’avenir par le choix des hommes et des femmes qui vont animer notre parti, a-t-il indiqué.

Il a annoncé que l’UPG veut briser les cordes de l’ethno stratégie en son sein et dans le paysage politique guinéen en faisant bouger des lignes de fatalisme politique par le renouvellement de la classe politique.

Pour ce faire, a poursuit Me Mathos, il est important de réunir toutes les intelligences composant la société guinéenne. « L’UPG veut mettre en place une convergence républicaine par des plateformes régionales. Elle entend moderniser ces structures en les adaptant aux problèmes de proximité de la population guinéenne et surtout de ses militants. L’UPG s’engage à responsabiliser chaque membre de ses structures à travers la Guinée », a-t-il ajouté.

Quant à la position de son parti par rapport au paysage politique, Me Alfred estime que la force d’un parti se mesure par sa représentativité au parlement. « Nous avons l’heureuse occasion d’annoncer que le parti est heureux de sa position de non inscrit d’alors, d’être aujourd’hui dans une famille politique qui compte, l’alliance républicaine », a-t-il déclaré.

Le président de l’UPG a rappelé les efforts faits par les groupes de pression, les opinions, la société civile, et Dr Faya Millimono, qui a pris son bâton de pèlerin pour aller dans les allées de l’assemblée, pour ne pas que cette institution soit otage d’un groupement. « C’est un avantage pour les Guinéens et pour la Guinée. Et notre alliance s’inscrit dans cette ligne, le respect de la loi, le respect des fondamentaux de la République », a-t-il souligné.

Pour le président de l’UPG, l’organisation du lancement du symposium sur l’œuvre de Jean Marie Doré s’inscrit dans le cadre du vocable de préserver et de renforcer les fondamentaux de la république. Parce que, rappelle-t-il, feu JMD, feu Siradiou Diallo et feu Bâ Mamadou, Pr Alpha Condé et le Sidya Touré ont été les pionniers et les précurseurs de la démocratie guinéenne.

« Et comme la démocratie est un acte de tous les jours, il faudrait que nous mettions des balises pour éviter que la démocratie guinéenne recule », a-t-il indiqué.

Et de conclure : « Aujourd’hui, la Guinée a soif des élections de proximité. Il faudrait que nous y allions et le respect de la loi est un impératif. L’UPG s’inscrit dans cette optique ».

Après le lancement du symposium fait par l’ancien ministre, le docteur Aly Gilbert Iffono, membre du bureau politique de l’UPG, les leaders politiques se sont succédés pour témoigner sur l’ouvre de Jean Marie Doré.

La cérémonie, au compte de la journée du samedi, s’est terminée par un match de gala présidé par Jacques Gbonimy de la CENI et qui a vu l’équipe de la Sous-préfecture de Bounouma (N’Zérékoré) battre celle de la Sous-préfecture de Bossou par le score de 2 buts à 0.