Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) a été le premier leader politique à témoigner sur la vie de Jean Marie Doré. Sidya Touré a consacré mon témoignage aux difficiles traversés par l’ancien président de l’UPG lors des événements douloureux du 28 septembre 2009. Lisez :

« L’une des dernières choses dont je me souviens, ça ce n’est pas le symposium, c’est pour cerner l’homme JMD. J’ai rencontré Jean Marie Doré en 1996 quand j’ai été nommé Premier ministre. Il faisait partie de ceux qui contestaient le fait qu’on envoie quelqu’un de Côte d’ivoire. Alors je les rencontré à l’Assemblée nationale, je lui ai dit, mais Jean Marie, je me suis informé, il parait que tu es ivoirien, tu as fait l’école à Daloa. Il me dit mais bien sûr. Je dis mais alors pourquoi tu parles de mon ivoirité. Il dit mais moi je ne suis pas Premier ministre. Donc mon cher on fait la politique, on continue. C’était un peu l’esprit d’humour.

La dernière chose dont je voulais parler c’était la journée fatidique du 28 septembre 2009. Nous avons commencé la journée à 7heures du matin au domicile de Jean Marie. Il essayait par le canal des curés et des imams de trouver un compromis entre les militaires et nous pour éviter la confrontation. Nous avons eu des discussions jusqu’aux alentours de 11 heures. Et nous avons décidé de partir au stade, Mouctar Diallo, Cellou, moi-même, Tidiane Traoré et d’autres qui sont là. En allant au stade, nous avons dit, on va laisser le doyen négocier avec les responsables religieux. Quand nous sommes arrivés au stade, nous avons commencé les interventions, mais on n’avait pas de micro. On se disait qu’on a laissé Jean Marie. Mais quand il a appris qu’il y avait des problèmes au stade, malgré son âge, honnêtement malgré son état, il a tout abandonné et il est venu nous rejoindre. Mais le temps même d’arriver à la tribune, les problèmes avaient commencé. Et donc il a été l’une des premières victimes sur lesquelles les gens se sont jetés. Ils avaient commencé à le bastonner. Il était tout en sang. Et au moment où moi, la tête également fendue, j’arrivais en sang, je ne me suis pas empêché de rigoler parce que malgré son état ensanglanté, Jean Marie avait encore les moyens de faire semblant de donner des coups de point aux militaires. Mais franchement, je le dis, il était dans un état lamentable. Mais il n’acceptait pas (rire). Et nous sommes allés comme ça jusqu’à la gendarmerie où on n’a pu être protégé.

Quelques jours après, nous avons réussi à sortir de Conakry, je crois le 12 octobre. Nous nous sommes retrouvés chez moi à la maison à Abidjan, nous avons passé une dizaine de jour à faire les hôpitaux. Pendant ce temps, il ne pouvait même pas porter de chaussures. Ça veut dire que les Guinéens doivent savoir que des gens se sont battus réellement pour eux. Ce n’était pas pour l’argent, c’était par conviction. Et franchement, il faisait partie de ces gens-là. Parce que nous avons arrêté cette manifestation une semaine avant chez François Fall et Jean n’était pas obligé à la fin de nous suivre puisque nous lui avons dit de rester à la maison pour négocier. Mais dès qu’il a appris que des militaires étaient intervenus et que nous étions menacés, il s’est levé pour venir. Il a subi franchement toutes ces choses. Et à son âge, c’était extrêmement difficile, mais il l’a fait parce qu’il pensait qu’il ne pouvait pas rester en marge de ce qui se passait et que les jeunes gens qu’il avait envoyés, il pensait être en tête pour continuer à mener ce qui pour nous n’était pas un combat. On a trouvé ce qu’on a trouvé sur le terrain. Donc nous aurons l’occasion de parler tout cela.