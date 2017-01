Des projets mirifiques et mirobolants : la Révolution de Sékou Touré avait bénéficié d’une sorte de « plan Marshal socialiste » avec des dizaines d’usines et de tracteurs pour un développement dirigé et planifié. Elle a été brutalement stoppée dans son élan si bien qu’en 1984, à l’avènement du CMRN de Lansana Conté, le pays était dans un chaos politique, économique et social total.

La pléthore dans toutes les branches de l’administration était dans une gabegie malsaine. Une cure d’amaigrissement était indispensable. Tous les acquis du premier régime étant devenus des actifstoxiques, il fallait impérativement les liquider. Le changement demandé et espéré s’était transformé en avatar, parce que cette opération de liquidation a fait preuve d’un manque de sérieux et d’expérience notoire. Sur les deux chaos existants du PDG et du PUP, s’est rajouté un autre chaos créé par le CNDD et celui de la transition.

L’avènement de Alpha Condé, même facilité par l’acceptation des résultats de la présidentielle de 2010 par Cellou Dalein Diallo pour un premier temps, n’a pas pu partir comme sur des roulettes. Des blocages politiques ont fait écumer les rues par des manifestations politiques de l’opposition. Pour apaiser les tensions politiques, Ebola y a mis son grain de sel pour vider les investissements et les caisses, si bien que le projet de la fête tournante de l’indépendance n’a pu se tenir en 2016 à Kankan, par faute de financement des infrastructures en construction. Ironie du sort, Kankan, la capitale de la Haute-Guinée, est le fief du parti au pouvoir. Rage et désespoir.

Pour se rétablir de ce trou financier, l’on a haussé tous les impôts et taxes sur les contribuables, hormis la hausse de la TVA à 20%, c’est la complaisance envers les commerçants qui est choquante. Ceux-ci haussent librement et exponentiellement le prix des produits de premières nécessités. Tous ces facteurs ne contribuent qu’à la paupérisation des populations.

Malgré tout cela, l’Etat s’est fixé des objectifs de développement titanesques et a trouvé les moyens de sa politique. Les projets sont mirifiques et mirobolants : La réhabilitation des dizaines d’usines, la réalisation du barrage de Souapiti, la réhabilitation du réseau routier en piteux état, la construction des stades et tous les accessoires et connexes en vue de la CAN 2023, la réhabilitation de la flotte aérienne de transport, excusez du peu, vont absorber des milliers d’emplois, sans compter ce que l’Agriculture pourrait employer ? Mais les endettements tous azimuts «aux taux préférentiels» pour toutes ces réalisations ne sont autres que des dettes et fardeau pour la postérité, qui devra continuer à payer par l’augmentation continuelle des impôts et taxes, qui iront crescendo se répercuter sur le marché local jusqu’à l’émergence, l’objectif fixé de Alpha Condé. Mais l’émergence a ses exigences : les prix ne vont plus diminuer, l’Etat mettra la main au portefeuille pour augmenter les salaires et les prix vont flamber d’un coup, à commencer par les loyers jusqu’au piment et la patate. Il y a 5 ans, un million de francs guinéens était quelque chose, il est peu de chose à l’heure actuelle.

C’est ainsi que vont les sociétés émergentes et de consommation. Si avec 1 dollar actuellement, à 9000 fg, un Guinéen vivrait pas trop mal, il n’en sera pas de même quand son pays sera sur la liste des pays émergents, il n’est pas aussi de même d’un autre qui vivrait en Europe, parce que les pouvoirs d’achat et la cherté de vie ne sont pas encore de même niveau et l’heure de travail ne coûte pas encore ici ce qu’elle coûte en Europe.

Les conditions de réalisation de tous ces projets ne sont autres que l’apaisement politique pour une quiétude sociale. Obnubilé par les objectifs à atteindre dans le temps, le Docteur Alpha Condé assène les doses de cheval comme thérapie à ses malades flageolants qui se préparent à aller aux élections communales et communautaires dans les grandes désillusions à l’horizon.

En effet, le paiement des dettes contractées pour tous les mégaprojets se fera en grande partie par les minerais de fer de bauxite et autres. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c’est l’écrasement et l’étouffement des populations locales de toutes les zones minières par le non-respect des normes de l’environnement. La SMD, pour ne citer qu’elle, est en train de causer un désastre écologique dont la réparation risque de dépasser le bénéfice de toute l’exploitation de la bauxite. Si cette société ne construit pas des routes pendant l’exploitation, ce n’est certes pas dans l’après-carrière que ces routes seraient goudronnées. Actuellement, les zones traversées par les camions transporteurs de la bauxite ressemblent à un paysage noyé sous la poussière lunaire. Selon certains, les bateaux minéraliers font du dégazage et des vidanges à quai, ces déchets envahissement et tuent les cultures des populations qui n’arrêtent pas de se plaindre sans que personne ne les écoute. Boké risque de cramer avant terme. La chaleur qui y règne n’est supportable par les travailleurs de la société que par la climatisation des logements et des bureaux tandis que les populations abandonnées à elles-mêmes cherchent s’accommoder à la canicule stoïquement, mais elles sont intarissables de plaintes quand il s’agit de leurs cultures de survie et de leur environnement. C’est cela la malédiction des matières premières.

La SMD et l’Etat guinéen doivent écouter et prendre en compte les plaintes de ces populations. On ne développe pas une partie du pays en enterrant l’autre parie par la destruction de son environnement. Les règles et législations pourraient changer dans le futur en faveur des plaignants. Les ministères de l’Agriculture, des Mines, de l’Environnement doivent exiger ce qui est exigible à toutes les sociétés minières. Les environnementalistes ont déjà les images des désastres de la SMD à présenter à la prochaine COP d’Allemagne. On se demande comment la délégation guinéenne oserait défendre son bilan si le paysage lunaire de Boké était présenté par d’autres.

Dans les projections futuristes, on pourrait voir la Guinée avec des grandes infrastructures au milieu d’un désastre environnemental. Il est temps de voir ce qui est encore corrigeable pour un équilibre… Il n’est pas encore trop tard, en 2018, il le sera, beaucoup de Bagas, les oncles de quelqu’un vont culbuter. Science sans conscience…