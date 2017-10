L’an 1 de l’Accord politique: l’UDFG douche la joie de Bouréma Condé et menace

Le président de l’UFDG étant absent du pays, c’est le Vice-président du parti chargé des affaires politiques, Mamadou Bano Sow qui a présidé ce samedi 14 octobre l’assemblée générale hebdomadaire du parti à son siège à Hambdallaye.

Il a abordé plusieurs sujets d’actualité dont l’Accords politique du 12 octobre 2016. Il a été inspiré par la sortie jeudi dernier sur le petit écran de la télévision nationale, du ministre de l’Administration du Territoire, président du comité de suivi du dialogue politique inter guinéen à l’occasion de l’an 1 de la signature des accords.

Mamadou Bano Sow a regretté le fait que le président du comité de suivi du dialogue ait fait l’éloge de l’exécution de la quasi-totalité des points inscrits sur l’accord. Pour le député, 80 % des points de l’accord ne sont pas appliqués après exactement un an.

Pour corroborer son affirmation, il a cité, entre autres, les conclusions de l’audit qui devraient être disponibles depuis le 31 mai 2017 ainsi que l’organisation des élections communales qui aurait pu intervenir en février denier.

«Je pense qu’il n’y a pas de commentaires car, les dates sont largement dépassées. Aujourd’hui, nous parlons des élections communales pour février 2018 », a-t-il fait remarquer. Poursuivant, M. Sow a rappelé que les parties au dialogue avaient réaffirmer la nécessité de veiller au respect des libertés et des droits fondamentaux notamment la liberté d’expression, d’assemblée et de mouvement dans les conditions de sécurité et du respect de l’ordre public. Mais, souligne-t-il, depuis l’accord du 12 octobre 2016 à octobre 2017, l’opposition a enregistré « 13 morts par la faute des forces de défense et de sécurité qui ont tiré sur des citoyens ».

Parlant toujours des points de l’Accords du 12 octobre n’ayant pas encore été appliqués, le Vice-président de l’UFDG a rappelé la mise en place de la Haute cour de justice, l’indemnisation des victimes des violences et manifestations relatives aux élections législatives. S’exprimant sur le récent chronogramme fixé par la CENI pour l’organisation des élections communales en février 2018, M. Bano Sow a souligner que ce processus enregistre déjà des ‘’dérapages’’ notamment la mise en place d’un cadre de concertation entre les acteurs du processus électoral et la CENI, la mise en place de la cellule d’action et de suivi du processus électoral, la mise à disposition de l’arrêté portant actualisation du découpage administrative, l’intégration du découpage administratif actualisé, ajout de nouvelles localités, validation de la liste du découpage administratif actualisé… Tous ceux-ci ne sont pas encore réalisés, a-t-il déploré et d’ajouter que cela prouve qu’ils ne sont pas prêts à organiser les élections comme prévu en février 2018.

«Pensez-vous qu’avec tous ces dérapages, on va être prêt d’ici le 04 février 2018. Si j’étais à la place du président du comité de suivi, j’allais démissionner, d’autant plus que le général Bouréma Condé avait eu la fierté et l’honneur d’être accepté par les deux parties (mouvance et opposition). Donc, Après un an, s’il n’y a pas de résultat, moi, intellectuellement, je démissionne parce qu’il faut que j’avoue mon incapacité à exécuter la tâche», affirme le député Bano Sow qui a demandé aux militants de rester mobilisés pour des manifestations.

«Nous allons reprendre la rue parce que nous n’allons pas nous laisser faire. Donc, soyez prêts et mobilisés parce que nous avons utilisé toutes les revendications légales et légitimes à notre portée et le dernier recours ce sont nos marches. Soyez donc prêts puisqu’on n’a pas le choix. Nous allons continuer à manifester pour obtenir nos droits », prévient-t-il sous les ovations des militants.