Ils ont remué terre et ciel, criaillé dans les médias, constitué un front, signé des pétitions, brandi les muscles devant le siège de l’Assemblée nationale le jour de l’adoption du texte. Mais après tout, comme dans la fable de Jean de la Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure, l’accord politique global du 12 octobre 2016 est finalement passé comme lettre à la poste.

N’en déplaise aux détracteurs, la vérité est que le camp présidentiel, c’est-à-dire ceux qui gouvernent et le principal parti d’opposition, c’est-à-dire, ceux qui aspirent gouverner demain, ont « comploté » sur le dos de la république, peu importe la pertinence de leur défense. En une complicité parfaite, ils ont imposé leur désidérata sur la minorité, en faisant fi de la constitution.

Mais ce n’est pas étonnant, avant l’accord du 12 octobre 2016, il y a eu d’autres précédents. A chaque fois, les politiques se sont arrangés entre eux au nom du consensus au détriment de la loi.

C’est par consensus, par exemple, que Lansana Kouyaté a été nommé premier ministre en 2007. C’est au nom du consensus que la syndicaliste Hadja Rabiatou Séra Diallo a été portée à la tête du Conseil national de la transition en février 2010 au lieu du leader religieux promis. C’est au nom du consensus que le malien Toumany Sangaré a été porté à la tête de la CENI. C’est au nom du consensus que le deuxième tour du scrutin présidentiel est passé de deux semaines à quatre mois en 2010. On peut s’arrêter là, tellement que l’histoire de la Guinée est ainsi faite. Pourquoi s’étonner six ans plus tard parce que les politiques se sont arrangés entre eux ?

Leçon de morale, la société civile et le front anti-accord piloté par Dr Faya Millimouno, doivent comprendre qu’en politique, vous allez beau avoir les idées les plus lumineuses du monde, mais si derrière, vous n’avez pas une assise populaire pour soutenir votre cause, vous n’avez que vos yeux pour pleurer.

Si le camp présidentiel a osé violer la constitution avec la complicité du principal parti d’opposition, ce n’est pas de gaieté de cœur mais c’est en grande partie, parce qu’il sait qu’en votant contre l’accord politique du 12 octobre 2016, il met son partenaire dans de sales draps.

Et la suite, on peut la deviner, l’UFDG pourrait lâcher sa troupe pour chauffer la cité. Et ce serait un mauvais signe que cela arrive au lendemain de la grève du syndicat, qui a secoué le pays. Donc, tout le monde doit comprendre qu'en Guinée, pour compter sur l'échiquier politique, il faut avoir la troupe, et non la trouille.

En tout cas, si un détracteur de l'accord politique du 12 octobre 2016 n'est pas content, il peut remuer la cité, lui aussi, jusqu'à contraindre à la signature d'un nouvel accord abrogeant l'actuel, et on va voir.