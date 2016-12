Le 7 novembre dernier l’artisan Aguibou Barry a décroché à Paris le prix ‘’la France s’engage au Sud’’ et quasiment au même moment (8 novembre) à Dakar, au Sénégal, l’écrivaine et la poétesse, Hadja Zénab Koumanthio s’adjugeait le prix panafricain des écrivains. Après ces sacres, les deux lauréats ont présenté leurs prix cette semaine aux autorités de Labé.

Réunis au gouvernorat de Labé autour de toutes des autorités et sages de la ville, le maître des céans Sadou Keita n’a pas caché sa satisfaction par rapport à ce grand honneur dont vient de bénéficier Labé à travers ces deux prix.

Hadja Koumanthio et Barry Aguibou, ont été chaleureusement félicité par le gouverneur pour leurs prix qui apportent un plus à la grandeur de la Labé.

Prenant la parole, Hadja Zenab Koumanthio a tenté d’expliquer ce qui lui a valu le prix panafricain des écrivains parmi tant d'autres : «il faut dire que non seulement c’est pour l’ensemble de mon œuvre mais aussi d’après ceux qui ont organisé c’est l’engagement que j’ai pris pour porter haut la littérature africaine. Justement les travaux que j’ai eus à mener en tant que chercheur et écrivain et aussi la place que j’ai voulue qu’on réserve à la femme écrivaine.»

Quant à Barry Aguibou, le président de l’entreprise FAPEL (fabrication des pompes à eau à Labé), n’a pas manqué d’exprimer son émotion lorsqu’il recevait le prix ‘’la France s’engage au sud’’ des mains du président français, François Hollande.

«En recevant ce prix, j’ai été animé par un sentiment de fierté. Il vise à accompagner l’entreprise FAPEL sur le plan national et international et donne à la fois une grande visibilité et une crédibilité et surtout l’accompagnement structurel pour le développement de la production des pompes à eau», souligne-t-il.