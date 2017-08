Labé: une pénurie d’oignons provoque sur les marchés une flambée généralisée des prix

Depuis quelques jours, les citoyens de la commune urbaine de Labé sont désagréablement surpris de constater une crise inquiétante d’oignon sur les marchés. Une situation qui a aussitôt entrainé une hausse généralisée des prix atteignant jusqu’à 100% par endroits par rapport aux prix habituels, a constaté de sources concordantes.

Si lors des précédentes semaines, le sac d’oignon se vendait à 100 000 GNF, de nos jours, le même sac se négocie aujourd’hui aux alentours de 200 000 GNF.

Rencontré aux abords du marché central, Alpha Mamadou Kouyaté reste convaincu que la floraison des cérémonies de mariage ces derniers jours en est une cause majeure.

«C’est la loi du marché. Quand la demande est supérieure à l’offre, on va directement assister à une augmentation et c’est ce que nous vivons avec les nombreux mariages qui sont célébrées tous les jours à Labé. Chacune de ces cérémonies a besoin d’une importante quantité d’oignons qui rentre dans l’assaisonnement des plats », a-t-il expliqué.

Venue pour faire ses provisions en oignons, Binta Sangaré, cette restauratrice témoigne : « je viens d’acheter un sac d’oignon à 203 000 GNF. C’est vraiment cher car, le mois dernier, je l’ai acheté à 110 000 GNF.»

Tahirou Barry est commerçant, il admet la crise tout soutenant qu’elle est due au fait qu’une quantité importante de la production a pourri le mois dernier parce que tout simplement, il y avait une surproduction.

«Actuellement, l’oignon est très cher à Labé et la crise est réelle. Pour cause, le mois passé, il y a eu une surproduction et une abondance sur les marchés. Conséquences, c’est beaucoup d’oignons qui ont pourri sous l’œil impuissant des vendeurs. Maintenant, le prix a été considérablement revu à la hausse parce que ce n’est pas tout le monde qui en a. Avant cette crise, le sac d’oignon se négociait entre 100 et 110 mille GNF. Aujourd’hui, le même sac est vendu entre 200 et 205 mille GNF», soutient ce commerçant.

Commerçant détaillant, Mamadou Dian Poréko renchérit en ces termes : « c’est une réalité, l’oignon local se fait très rare sur les marchés de Labé. Ces derniers jours, on a constaté une augmentation des prix. Comme l’oignon importé n’était pas disponible ces derniers jours, les gens ont vendu l’oignon local entre 5 et 6 mille GNF, le kilogramme auprès des grossistes. Et nous détaillants, nous avons vendu le kilo entre 6500 et 7000GNF. Mais actuellement, il faut reconnaître qu’il y a une crise d’oignon à Labé car, un seul sac d’oignon importé et vendu à 200 000 GNF. »

En attendant que les marchés ne soient à nouveau et suffisamment approvisionnés en oignons, les consommateurs de Labé ne savent plus où donner leurs têtes.