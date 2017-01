Administration publique

Si 2016 a été une année de paix et de cohésion sociale grâce aux efforts de tous, elle n’a pas été que rose pour les responsables. De part et d’autre, ils ont fait l’objet de vives critiques dans la cité, notamment dans les médias. Soit pour des promesses faites et non tenues ou parce qu’ils ont dit des choses qui ont heurté la sensibilité de la population.

L’on se souvient, il y a presque un an, jour pour jour, lors d’une rencontre organisée par le mouvement Djoken Alpha en vue des préparatifs des élections communales, Sadou Keita, le gouverneur de la région administrative de Labé, a tenu des propos faisant allusion à une « Rwandalisation » de la Guinée.

Une idée donnant aux fanatiques et aux inconditionnels du président Alpha Condé une idée de tripatouillage constitutionnel. Seulement, ces propos de Sadou Keita n’ont pas été du goût de la population.

Quelque temps après, peut-être dans l’espoir d’apaiser la colère des citoyens de la région, le gouverneur avait promis le démarrage imminent des travaux de bitumage de la route Labé-Tougué. Cependant, à la surprise de Sadou Keita, les critiques ont fusé de partout. Car jusque-là, même le réprofilage de cet axe tarde à se concrétiser.

Comme si cela ne suffisait pas, au moment où les tensions commençaient à retomber, une guéguerre a éclaté entre le préfet, lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo et le gouverneur Sadou Keita. Frustré par des critiques émises par le journaliste Idrissa Sampiring Diallo contre sa gestion de la préfecture, le préfet a accusé le gouverneur d’être de mèche avec ce dernier pour le nuire et le mettre en mal avec ses supérieurs.

En dépit de ces critiques, les efforts des autorités administratives de la région ont été parfois loués par les citoyens. C’est le cas de l’assistance que le lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo avait apporté à la SEG aux heures de disserte d’eau ou des mesures d’assainissement et du désengorgement de la ville par la commune. Même si l’équipe d’Elhadj Cellou Daka Diallo s’est cassé les dents à ce niveau.

Politique et Santé

Par ailleurs, sur le terrain politique, l’année a été consacrée aux préparatifs des élections communales qui tardent encore à être organisées.

Les campagnes de vaccination et l’amélioration des soins de santé communautaire ont meublé l’agenda des autorités sanitaires de la région en 2016. L’on se souvient aussi de la naissance des triplés à l’hôpital régional de Labé cette même année.

Transports

Dans le domaine des Transports, l’année a été marquée par de vives tensions entre les deux principaux syndicats, à savoir la CNTG et l’USTG sur le partage des gares routières de la commune urbaine. Une guerre qui est encore loin de connaître son épilogue.

Toutefois, des souvenirs positifs existent encore, à savoir cette action de bouchages des nids-de-poule sur les routes de la commune urbaine ou encore la campagne citoyenne contre la surcharge pondérale et l’incivisme.

Comme pour annoncer un changement pour Labé en 2017, on a assisté au retour de l’ex-préfet Elhadj Safioulaye Bah à la tête de la préfecture.